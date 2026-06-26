Türkiye'nin 2025 Üretim Satışları 24 Trilyon TL'yi Aştı - Son Dakika
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Türkiye'nin 2025 Üretim Satışları 24 Trilyon TL'yi Aştı

26.06.2026 10:23
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TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 2025 yılında üretimden yapılan satış 24 trilyon TL olarak gerçekleşti.

Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış 2025 yılında 24 trilyon 28 milyar 700 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu değer 2024 yılında 18 trilyon 814 milyar 973 milyon TL iken; 2023 yılında 13 trilyon 343 milyar 937 milyon TL oldu. Türkiye'de 1 milyon 216 bin 140 adet otomobil üretildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) İstatistikleri açıkladı. Buna göre, girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış 2025 yılında 24 trilyon 28 milyar 700 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu değer 2024 yılında 18 trilyon 814 milyar 973 milyon TL iken; 2023 yılında 13 trilyon 343 milyar 937 milyon TL oldu.

Girişimlerin 2025 yılında ürettikleri ürünlerden yapılan satış değerinin yüzde 15,5'ini gıda sanayi ürünleri oluşturdu. Bunu yüzde 10,2 ile ana metal sanayi ürünleri, yüzde 9,7 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı ve yüzde 6,1 ile fabrikasyon metal ürünleri imalatı takip etti.

Üretimden yapılan satış değerinin yüzde 3,6'sını yüksek teknoloji ürünleri oluşturdu

İmalat sanayinde 2025 yılında üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 3,6'sını oluşturduğu görüldü. Düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarının toplamı yüzde 67,5 olurken; orta-yüksek teknoloji grubunun payı yüzde 28,8 olmuştur.

Ana sanayi gruplarında ara malları yüzde 43,8 ile ilk sırada yer aldı

İmalat sanayinde 2025 yılında üretilen ürünler ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında; toplam satış değerinin yüzde 43,8'ini ara malların, yüzde 23,7'sini dayanıksız tüketim mallarının oluşturduğu görüldü. Sermaye mallarının payı ise yüzde 21,8 olmuştur.

Türkiye'de 1 milyon 216 bin 140 adet otomobil üretildi

Türkiye'de 2025 yılında 1 milyon 216 bin 140 adet otomobil, 8 milyon 329 bin 500 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu, 334 milyon 22 bin 968 ton hazır beton, 1 milyon 266 bin 183 adet kombi (hermetik), 9 milyon 557 bin 361 ton deterjanlar ve yıkama müstahzarları ve 774 bin 970 adet motosiklet üretildi.

Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatından yapılan satışların yüzde 83,1'i beş ilde gerçekleşti

Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatında en büyük paya sahip beş il, toplam satış değerinin yüzde 83,1'ini oluşturmuştur. Üretimden yapılan satışların yüzde 34,0'ı Kocaeli'nde, yüzde 29,8'i Bursa'da, yüzde 11,8'i Sakarya'da, yüzde 3,9'u Aksaray'da ve yüzde 3,6'sı İzmir'de gerçekleşmiştir.

Fason üretimde en yüksek pay yüzde 32,3 ile giyim eşyaları imalatında gerçekleşti

İmalat sanayinde 2025 yılında fason üretilen ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 32,3'ünü giyim eşyaları imalatı, yüzde 17,6'sını tekstil ürünleri imalatı ve yüzde 9,3'ünü fabrikasyon metal ürünleri imalatı oluşturdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Üretim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin 2025 Üretim Satışları 24 Trilyon TL'yi Aştı - Son Dakika

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