Türkiye'nin 6'ncı "unicorn"u Insider, 28 ülkeye teknoloji ihraç ediyor - Son Dakika
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Türkiye'nin 6'ncı "unicorn"u Insider, 28 ülkeye teknoloji ihraç ediyor

08.03.2022 11:35
Türkiye'nin 6'ncı "unicorn"u Insider, 28 ülkeye teknoloji ihraç ediyor

Seri D yatırım turunda 121 milyon dolar yatırım alarak 1,22 milyar dolar değerleme ile Türkiye'nin 6'ncı "unicorn"u olan Insider, ürettiği teknolojiyi 28 ülkeye ihraç ediyor.

Seri D yatırım turunda 121 milyon dolar yatırım alarak 1,22 milyar dolar değerleme ile Türkiye'nin 6'ncı "unicorn"u olan Insider, ürettiği teknolojiyi 28 ülkeye ihraç ediyor.

Şirket açıklamasına göre, kişiselleştirilmiş, çok kanallı müşteri deneyimi platformu Insider, son 3 yılda 3 kat büyüdü. Yüzde 100 Türk mühendislerin ürettiği teknolojiyi 28 ülkeye ihraç eden Insider, şirket değerlemesini 1 milyar doların üzerine taşıdı ve Türkiye'nin ilk yazılım unicorn'u oldu.

Insider'ın aldığı Seri D yatırımı, global düzeyde yayılmayı hızlandırmak, yapay zeka tabanlı teknolojiyi güçlendirmek ve global satış ve pazarlama yatırımlarını artırmak için kullanılacak. Geçen 3 yılda çalışan sayısı yüzde 300 büyüyen Insider, hızlı bir şekilde global işe alım süreci başlatarak gelecek 4 yıl boyunca 2 binden fazla iş imkanı oluşturmayı hedefliyor.

Farklı pazarlama kanalları arasında kişiselleştirilmiş deneyim sunan Insider, pazarlama uzmanları için müşteri verilerini sistemler ve mecralar ile buluşturuyor, yapay zeka teknolojisi ile müşterilerin gelecekteki davranış ve seçimlerini tahmin ederek müşteri deneyimini bireyselleştiriyor. Pazarlama uzmanları Insider'ı, web, uygulama, Web Push, e-posta, SMS ve mesajlaşma uygulamaları (WhatsApp, Facebook, Messenger, RCS) gibi farklı mecralar üzerinden deneyim yaratmak ve sunmak amacıyla kullanıyor.

Insider, dijital pazarlama uzmanlarının kullanıcı ediniminden kullanıcı dönüştürmeye, sadık kullanıcı kitlesi oluşturmaktan kar getirisine kadar tüm pazarlama faaliyetlerine dokunarak dönüşüm oranı (CR), müşteri edinme maliyeti (CAC), müşteri yaşam boyu değeri (LTV), ortalama sepet tutarı (AOV) gibi önemli büyüme metriklerini kanallar üzerinden yönetmelerini sağlıyor. Platform, aralarında Samsung, Vodafone, Toyota'nın da bulunduğu 1.000'i aşkın global markanın pazarlama ekipleri tarafından tercih ediliyor.

"Ülkemizin yazılım ekosistemi her geçen gün daha da güçleniyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Insider Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hande Çilingir, yazılım şirketlerinin yarattığı katma değerin çok büyük olduğunu belirterek, "Özellikle bizim gibi gelişmekte olan coğrafyalarda bu katma değeri artırmak ve etki yaratmak için daha fazla yazılım şirketine ihtiyacımız var. Milyar dolarlık şirket olmak bir şirketin yaşam döngüsünde önemli bir dönüm noktası olsa da gerçek başarının içinde bulunduğumuz komüniteleri ileri taşıyacak işlerde gizli olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülkelerin ekonomilerini geliştirmek için yazılım şirketlerinin sayısını artırmak gerektiğinin bir gerçek olduğunu aktaran Çilingir, şunları kaydetti:

"Bugün, dünyanın en önemli yazılım şirketlerinden biri olma yolunda bu noktaya eriştiğimiz ve en önemlisi ülkemizden daha fazla yazılım şirketi çıkmasını teşvik ettiğimiz için çok mutluyuz. Asya, Avrupa, Avustralya ve Güney Amerika'daki hızlı büyümemizin ardından aynı ivmeyi ABD pazarına da taşımayı hedefliyoruz. Olduğumuz noktada, Samsung, GAP, MAC ve Santander gibi önde gelen global markaların güvenilir yazılım ortağıyız. Şu anda en büyük odak noktamız Insider'ı yeni pazarlarda daha geniş kitlelere tanıtmak ve dünya çapında pazarlama uzmanlarının bir numaralı platform seçimi olmak."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "6. Turcorn'umuz hayırlı olsun. Insider 121 milyon dolar yatırım alarak 1 milyar dolar değerlemeyi aştı ve Türkiye'nin yazılım alanındaki ilk Turcorn'u oldu. Ülkemizin yazılım ekosistemi her geçen gün daha da güçleniyor." ifadelerini kullanmıştı.

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Türkiye, Yatırım, dolar, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin 6'ncı 'unicorn'u Insider, 28 ülkeye teknoloji ihraç ediyor - Son Dakika


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