Türkiye'nin Bal Ormanları ve Arıcılık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'nin Bal Ormanları ve Arıcılık

27.06.2026 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TAB Başkanı Demir, Türkiye'nin zengin bal çeşitliliğinin sürdürülebilir arıcılık için önemli olduğunu belirtti.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ali Demir, Türkiye'de 103 bin 858 hektar ormanlık alanda yaklaşık 1 milyon 101 bin koloni kapasiteli 918 bal ormanı bulunduğunu belirterek, "Bu alanlar, arıcılık faaliyetlerinin sürdürülebilir şekilde yürütülmesine önemli katkılar sağlamaktadır." dedi.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, zengin florası, arı ırk ve ekotip zenginliği ile güçlü üretim kültürü sayesinde dünyanın önemli bal üreticisi ülkeleri arasında yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin, 97 bin 253 ton bal üretimiyle dünyada ikinci, yaklaşık 8,7 milyon arı varlığıyla üçüncü sırada yer alan güçlü bir arıcılık ülkesi olduğuna dikkati çeken Demir, farklı bölgelerde üretilen çam, kestane, geven, yayla ve çiçek ballarının ulusal ve uluslararası pazarlarda önemli potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

Demir, Türkiye'nin sahip olduğu zengin bal çeşitliliğinin önemli rekabet avantajı sunduğunu ifade ederek, her balın, üretildiği coğrafyanın iklimini, florasını ve geleneksel üretim kültürünü yansıttığını anlattı.

Bu çeşitliliğin, Türkiye'yi dünya arıcılığı açısından ayrıcalıklı konuma taşıdığına işaret eden Demir, yöresel ve karakteristik özelliklere sahip balların daha geniş pazarlara ulaştırılmasının hem sektörün gelişimine hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

"41 bal coğrafi işaret tescili aldı"

Demir, Türkiye'nin zengin bal çeşitliliğinin uluslararası platformlarda daha fazla tanıtılması gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Coğrafi işaretli ballarımızın dünya pazarlarında hak ettiği değeri bulması için üretici örgütleri, kamu kurumları ve sektör paydaşları olarak ortak çalışmalar yürütmeliyiz. Bu ürünler, ülkemizin doğal zenginliğinin ve arıcılık kültürünün en önemli temsilcileridir. Türkiye'de ikisi uluslararası olmak üzere 41 bal, coğrafi işaret tescili aldı. Bu ürünler hem üreticiyi koruyor hem de tüketiciye güven veriyor."

Demir, coğrafi işaret almanın önem taşıdığını ancak tescil sürecinin tek başına yeterli olmadığını bildirerek, "Coğrafi işaretin alınması kadar tescil sonrasında ürünün denetiminin yapılması, üretim kriterlerinin korunması, etkin tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi ve pazarlama süreçlerinin güçlendirilmesi de büyük önem taşımaktadır. Ancak bu sayede coğrafi işaretli ürünlerimiz gerçek değerine ulaşabilir ve üreticimize sürdürülebilir katma değer sağlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Bal ve arı ürünlerinin yaklaşık yüzde 80'i ormanlardan elde ediliyor"

Biyoçeşitliliğin korunması ve artırılmasında arının ve arıcının rolünün büyük olduğuna dikkati çeken Demir, arıların, bitkilerin tozlaşmasını sağlayarak ekosistemlerin devamlılığına katkı sunduğunu, arıcıların da bu doğal döngünün sürdürülebilirliğinde önemli görev üstlendiğini anlattı.

Demir, "Ülkemizde kestane, ıhlamur, akasya, çam ve sedir gibi orman ağaçları ile ormanlık alanlardaki otsu ve çalı türleri dikkate alındığında, bal ve diğer arı ürünleri üretiminin yaklaşık yüzde 80'i orman ve orman sayılan alanlardan elde ediliyor." diye konuştu.

"Ormanlar arıcılık için stratejik öneme sahip"

Ormanların arıcılık sektörü açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirten Demir, şöyle devam etti:

"Orman Genel Müdürlüğünce 2010'dan itibaren kurulmaya başlanan bal ormanları hem arıcılık hem de ormancılık açısından önemli bir kazanım. Bugün ülkemizde 103 bin 858 hektar ormanlık alanda yaklaşık 1 milyon 101 bin koloni kapasiteli 918 bal ormanı bulunuyor. Bu alanlar, arıcılık faaliyetlerinin sürdürülebilir şekilde yürütülmesine önemli katkılar sağlamaktadır."

Bal ormanlarının yalnızca üretime katkı sağlamadığını, aynı zamanda orman ekosistemlerinin korunması, odun dışı orman ürünlerinin değerlendirilmesi, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve bölge ekonomilerinin güçlendirilmesi açısından da önemli katkılar sunduğunu bildiren Demir, gelecek dönemde ballı ve polenli bitki türlerinden oluşan bal ormanlarının sayısının artırılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Bal Ormanları ve Arıcılık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale açıklarında “şeytan vatozu“ kamerada Gören gözlerine inanamadı Çanakkale açıklarında "şeytan vatozu" kamerada! Gören gözlerine inanamadı
Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum
Sokak çetelerine operasyon: 5’i avukat toplam 34 şüpheliye gözaltı kararı Sokak çetelerine operasyon: 5'i avukat toplam 34 şüpheliye gözaltı kararı
İzmir’de 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 tutuklama İzmir'de 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 tutuklama
Trump’ın Türkiye’ye geleceğini öğrenen Ankaralı Necla’dan yeni hamle Trump'ın Türkiye'ye geleceğini öğrenen Ankaralı Necla'dan yeni hamle
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi

11:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP vesayetten arınmalı, bir Frankenstein ürettiler şimdi de ceremesini çekiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP vesayetten arınmalı, bir Frankenstein ürettiler şimdi de ceremesini çekiyorlar
11:15
AK Parti kampı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
10:55
Kapılar açılınca resmen hücum ettiler Neredeyse birbirlerini ezeceklerdi
Kapılar açılınca resmen hücum ettiler! Neredeyse birbirlerini ezeceklerdi
10:51
1 kilo altın çöpe gitti Didik didik her yerde arıyorlar
1 kilo altın çöpe gitti! Didik didik her yerde arıyorlar
10:49
YKS’de hatalı sorular var iddiası ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak
YKS'de hatalı sorular var iddiası! ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak?
09:55
3 günde 2 büyük acı Soner Arıca’dan dayısı Kadir İnanır’a yürek burkan veda
3 günde 2 büyük acı! Soner Arıca'dan dayısı Kadir İnanır'a yürek burkan veda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 11:53:38. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Bal Ormanları ve Arıcılık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.