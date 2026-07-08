Türkiye'nin Balkan İhracatı 12.7 Milyar Doları Aştı

Türkiye'nin Balkan ülkelerine yaptığı ihracat, yılın ilk yarısında 12 milyar 715 milyon 317 bin dolara ulaşırken, en fazla dış satım yapılan ülke 3 milyar 674 milyon 397 bin dolarla Romanya oldu.

Ülkede uzak ve yakın coğrafyadaki diplomasi temaslarının sonucunda ikili ilişkiler gerek üst düzey temaslar gerekse iş dünyası temsilcileriyle devam ediyor. İş dünyası temsilcilerinin yürüttüğü çalışmalar ve Türkiye'nin öncülüğünde hayata geçirilen Balkan Barış Platformu ile bölge ülkelerinin Dışişleri Bakanları düzeyinde gerçekleştirdikleri toplantılar olumlu sonuçlar vermeye devam ediyor.

Bu yılın başında İstanbul'da gerçekleştirilen Balkan Barış Platformu 2. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gerçekleştirilen görüşmelerde güvenlik alanındaki konuların yanı sıra ikili ilişkiler, ekonomik işbirliği ve yatırım fırsatları da ele alınmıştı. Söz konusu temaslar sonucunda Türkiye'nin ihracatı artmaya devam ederken, Balkan coğrafyasındaki ülkelere gerçekleştirilen dış satımın da artması dikkati çekiyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye bu yılın ilk yarısında 136 milyar 58 milyon 739 bin dolarlık ihracat yaptı. Söz konusu ihracatın ülkelere göre dağılımına bakıldığında Balkan ülkelerindeki artış dikkati çekti. Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan'ı kapsayan Balkan coğrafyasına bu yılın ocak-haziran döneminde toplam 12 milyar 715 milyon 317 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Geçen yılın aynı döneminde söz konusu ülkelere 12 milyar 571 milyon 559 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmişti. Ocak-haziran döneminde yıllık bazda Balkan coğrafyasına yapılan dış satım yüzde 1,4 artarken, bölge ülkeleri arasında en fazla ihracat 3 milyar 674,4 milyon dolarla Romanya'ya yapıldı.

Romanya'yı 2 milyar 554,7 milyon dolarla Bulgaristan, 1 milyar 745,3 milyon dolarla Yunanistan, 1 milyar 525,8 milyon dolarla Slovenya ve 1 milyar 72,5 milyon dolarla Sırbistan izledi. Söz konusu dönemde Bosna Hersek'e 441,6 milyon dolar, Kosova'ya 441,3 milyon dolar, Arnavutluk'a 430,3 milyon dolar, Hırvatistan'a 410,3 milyon dolar, Kuzey Makedonya'ya 333,9 milyon dolar ve Karadağ'a 85,2 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Balkan coğrafyasına yapılan ihracat 8 ülkede arttı

Bu yılın ilk 6 ayında Balkan ülkeleri arasında, 2025'in aynı dönemine göre değer bazında ihracatını en fazla artıran ülke yaklaşık 319,8 milyon dolarla Bulgaristan oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 150,2 milyon dolarla Sırbistan, 91,8 milyon dolarla Bosna Hersek, 79 milyon dolarla Hırvatistan, 34,5 milyon dolarla Arnavutluk, 32,1 milyon dolarla Kosova, 31,3 milyon dolarla Kuzey Makedonya, 10,8 milyon dolarla Karadağ izledi.

Bu dönemde Romanya'ya yapılan ihracat 334,6 milyon dolar, Slovenya'ya yapılan ihracat 221,3 milyon dolar ve Yunanistan'a yapılan ihracat 49,8 milyon dolar azaldı.

İstanbul'un Balkanlar'a ihracatı 4,6 milyar doları aştı

Balkan ülkelerine gerçekleştirilen ihracatın iller bazındaki dağılımına bakıldığında, İstanbul'dan bu coğrafyaya yapılan dış satımın 4 milyar 651,8 milyon dolar olduğu görüldü. Geçen yıl İstanbul'dan yapılan toplam ihracat 4,6 milyar dolar olurken, Balkan ülkelerine yapılan ihracatın bu il toplamındaki payı yüzde 10,9 olarak hesaplandı.

Dış satımda sanayi sektörü öne çıktı

Balkan coğrafyasına geçen yıl yapılan ihracatta sanayi sektörü öne çıktı. Sanayi grubu bünyesinde otomotiv endüstrisi 2 milyar 463,5 milyon dolarla bölgeye en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu. Bu sektörü, 1 milyar 968,7 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 908,8 milyon dolarla çelik, 1 milyar 253 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller izledi.

Bu yılın ilk 6 ayında Balkan coğrafyasında en fazla ihracat (bin dolar) gerçekleştirilen ülkeler şöyle:

ÜLKE Ocak-haziran ROMANYA 3.674.397,57 BULGARİSTAN 2.554.669,89 YUNANİSTAN 1.745.341,52 SLOVENYA 1.525.811,74 SIRBİSTAN 1.072.453,19 BOSNA-HERSEK 441.635,28 KOSOVA 441.331,13 ARNAVUTLUK 430.258,15 HIRVATİSTAN 410.296,23 KUZEY MAKEDONYA 333.908,10 KARADAĞ 85.214,55

Kaynak: AA