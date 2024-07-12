Türkiye'nin Cari İşlemler Hesabı Mayıs Ayında 1 Milyar 235 Milyon Dolar Açık Verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Cari İşlemler Hesabı Mayıs Ayında 1 Milyar 235 Milyon Dolar Açık Verdi

Türkiye'nin cari işlemler hesabı mayısta 1 milyar 235 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 3 milyar 263 milyon dolarlık fazla oluştu. Ödemeler dengesi verilerine göre, mayısta cari işlemler hesabı açık verirken, dış ticaret açığı 4 milyar 199 milyon dolar olarak kaydedildi. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 4 milyar 724 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler ise 3 milyar 915 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cari açığın milli gelire oranı ise yaklaşık yüzde 2,25'e indi.

12.07.2024 10:29
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Türkiye'nin cari işlemler hesabı mayısta 1 milyar 235 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 3 milyar 263 milyon dolarlık fazla oluştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Mayıs 2024'te cari işlemler hesabı 1 milyar 235 milyon dolar açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, mayısta 4 milyar 199 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 4 milyar 724 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 3 milyar 915 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 607 milyon dolar ve ikincil gelir dengesi kaleminde de 153 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.

Mayısta yıllıklandırılmış cari açık ise 25 milyar 191 milyon dolara inerken, yıllıklandırılmış cari açıktaki son 1 yıllık iyileşme 31 milyar 831 milyon dolara işaret etti.

Öte yandan, cari açığın milli gelire oranı 2023 sonu milli geliri dikkate alındığında yaklaşık yüzde 2,25'e indi.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Cari İşlemler Hesabı Mayıs Ayında 1 Milyar 235 Milyon Dolar Açık Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin Cari İşlemler Hesabı Mayıs Ayında 1 Milyar 235 Milyon Dolar Açık Verdi - Son Dakika
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