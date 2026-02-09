Türkiye'nin dev döner zinciri satılıyor! İşte istenen ücret - Son Dakika
Ekonomi

Türkiye'nin dev döner zinciri satılıyor! İşte istenen ücret

Türkiye'nin dev döner zinciri satılıyor! İşte istenen ücret
09.02.2026 07:37
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, kayyımı olduğu şirketlerden oluşan Maydonoz Döner Grubu'nun ticari ve iktisadi bütünlüğünü satışa çıkardı. İhalede 2,36 milyar TL muhammen bedel belirlenirken, yatırımcıların 236 milyon TL teminat sunması şart koşuldu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, kayyumu olduğu şirketlerden oluşan Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü satışa çıkardı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre satış, kapalı zarf ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanacağı ihale süreciyle gerçekleştirilecek.

TMSF, kayyum olarak yönetimini üstlendiği Somca Gıda, Altı G Gıda, Sümer Entegre Et, Enerca Gıda ve Deta Ambalaj'a ait mal, hak, varlıklar ile sözleşmelerden oluşan ticari bütünlüğün satışına karar verdi. Satış işleminin 7145, 6758 ve 5411 sayılı kanunlar ile ilgili yönetmelikler kapsamında yapılacağı belirtildi.

MUHAMMEN BEDEL 2 MİLYAR 360 MİLYON TL

İhale kapsamına, franchise modeliyle faaliyet gösteren Maydonoz Döner ve My Fried Chicken markalarının et ve tavuk işletmeciliğine tahsis edilmiş tüm mal, hak ve varlıklar da dahil edildi. Ticari ve iktisadi bütünlük için belirlenen muhammen bedel 2 milyar 360 milyon TL olarak açıklandı.

236 MİLYON TL TEMİNAT İSTENİYOR

İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların 236 milyon TL tutarında teminat sunması gerekiyor. Teminatın; nakit, kesin ve süresiz teminat mektubu ya da T.C. devlet tahvilleri, hazine bonoları ve hazine kefaletli tahviller şeklinde kabul edileceği bildirildi.

SON GÜN 31 MART

Son teklif verme tarihi 31 Mart 2026 saat 16.00 olarak belirlenirken, ihale 1 Nisan 2026 saat 11.00'de TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki merkez binasında yapılacak. Kapalı zarfla alınan mali tekliflerin açılmasının ardından kısa liste oluşturulacak ve süreç açık artırma aşamasıyla devam edecek.

