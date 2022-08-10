Çorum'da ayçiçeği üretiminde rekor rekolte bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çorum'da ayçiçeği üretiminde rekor rekolte bekleniyor

10.08.2022 16:01
Çorum'da ayçiçeği üretiminde rekor rekolte bekleniyor

Türkiye'nin en önemli tarımsal üretim merkezlerinden Çorum'da, bu yıl ayçiçeği üretiminde rekor düzeyde rekolte bekleniyor.

Türkiye'nin en önemli tarımsal üretim merkezlerinden Çorum'da, bu yıl ayçiçeği üretiminde rekor düzeyde rekolte bekleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün katkıları ile çiftçilere dağıtılan yağlık ayçiçeği tohumları ile ekim alanı yüzde 50 artarken hasadı yaklaşan ayçiçeğinin çiftçilerin yüzlerini güldürmesi bekleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, kentte Tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı belirterek, Çorum'un ayçiçeği üretiminde de bölgesinde ön planda olduğunu söyledi.

Yağlık ayçiçeği üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla geçtiğimiz Şubat ayında üreticilere dağıtılan tohumların hasadının yaklaştığını belirten İl Müdürü Orhan Sarı, "Geçmiş yıllardaki tecrübelerimiz bize ayçiçeğinin oldukça stratejik bir ürün olduğunu gösterdi. Bu yüzden ayçiçeğinde ekilen alanlarımızı da, verimimizi de artırmalıyız. Bu yıl Bakanlığımızın katkısıyla bin 820 üreticimize 70 bin dekar alana yetecek kadar tohum dağıttık. İlimizde yağışların da güzel gitmesi neticesinde hasatta da yüksek randıman bekliyoruz. Teknik ekiplerimiz sürekli sahada ve çiftçimizle yan yana. Bölgemizde ayçiçeği tarlalarında hastalık ve zararlı kontrolleri devam ediyor. Özellikle çayır tırtılı takibimiz altında idi ve tarlalarda bir zarar oluşturmadı" dedi.

Çorum'un ayçiçeği üretiminde Türkiye'deki ilk 6 ilden birisi olduğunu hatırlatan Sarı, "Ayçiçeği ekim alanlarımız her yıl artmaya devam ediyor. Geçen yıl 400 bin dekar ayçiçeği ekim alanımız varken bu yıl dağıttığımız tohumlarla nadas alanlarının da ekimi sağlanarak mevcutta 600 bin dekarın üzerinde üretim alanımız oluştu. Mevsimin de güzel gitmesiyle birlikte ayçiçeğinde verim, geçmiş yıllara göre çok daha iyi olacağı görülüyor. Geçen sene ortalama verim 200 kg'a kadar düşmüşken bu sene dönüme ortalama 350-400 kilogram verim bekliyoruz. Bu da en az 65 bin ton ayçiçeği yağı demek "şeklinde konuştu. - ÇORUM

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Orhan Sarı, Türkiye, Çorum, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çorum'da ayçiçeği üretiminde rekor rekolte bekleniyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:41 Yılan avcıları, 5 metre uzunluğundaki 104 kiloluk Burma pitonunu yakalayınca şaşkınlıklarını gizleyemedi
15:40 ABD'de enflasyon rakamları temmuz ayında yüzde 8,5'e geriledi
15:37 Fenerbahçe forvet transferinde tanıdık bir ismi gündeme aldı: Michy Batshuayi
15:18 Muharrem İnce: 6'sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim diyemiyor
14:49 AFAD'dan İstanbullulara kuvvetli yağış uyarısı: Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olun
14:47 Akhisarspor'da başkan adayı Mikail Aydın'ın getirdiği baklavayı yiyen 8 futbolcu kadro dışı bırakıldı
14:47 Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in evi terk ettiği iddiasını çok sert cevap: Artık saçmalayın, bizi rahat bırakın!
14:11 Türkiye bunu da gördü! Banu Parlak, "tek zaman bulduğum yer burası" deyip tuvalet ihtiyacını giderirken video paylaştı
14:59 CHP yurt dışı örgütlenme çalıştayı, yarın İstanbul'da başlıyor! Bülent Tezcan: Seçime yönelik çok ciddi çalışmalar yapılacak
14:34 Vali Yerlikaya'dan İstanbul için "turuncu" uyarı: Yağışların çok kuvvetli olması bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 16:01:50. #1.12#
SON DAKİKA: Çorum'da ayçiçeği üretiminde rekor rekolte bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement