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Türkiye'nin geçen yılki fındık ihracatının yüzde 35'i Trabzon'dan gerçekleştirildi - Son Dakika

Türkiye'nin geçen yılki fındık ihracatının yüzde 35'i Trabzon'dan gerçekleştirildi

05.01.2022 10:59
Türkiye'nin geçen yılki fındık ihracatının yüzde 35'i Trabzon'dan gerçekleştirildi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, Türkiye'nin 2021 yılı fındık ihracatının yüzde 35'inin Trabzon'dan gerçekleştirildiğini bildirdi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, Türkiye'nin 2021 yılı fındık ihracatının yüzde 35'inin Trabzon'dan gerçekleştirildiğini bildirdi.

Cirav, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl Türkiye'den 2 milyar 260 milyon 406 dolar karşılığında 345 bin 433 ton fındık ihraç edildiğini belirtti.

Trabzon'dan 116 bin 777 ton fındık dış satımı karşılığında 781 milyon 938 bin 644 dolar gelir sağlandığını aktaran Cirav, Türkiye'nin yıllık bazda fındık ihracatının yüzde 35'lik kısmının Trabzon tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

Cirav, kentten yapılan ihracatta 2020'ye göre miktarda yüzde 17, değerde ise yüzde 13 artış yaşandığını kaydederek, 2021 yılı en fazla fındık ihraç eden iller sıralamasında birinci olan Trabzon'u İstanbul, Giresun ve Ordu'nun takip ettiğini belirtti.

Geçen yıl Trabzon'dan 62 ülkeye fındık ihraç edildiğine dikkati çeken Cirav, şunları kaydetti:

"En çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler sırasıyla İtalya, Almanya ve Polonya olmuştur. İtalya'ya fındık ihracatında yüzde 58, Çin Halk Cumhuriyeti'ne yüzde 35, ABD'ye yüzde 27, Güney Kore'ye yüzde 76, Japonya'ya yüzde 100 artış yaşanmıştır. 2022'nin çok daha istikrarlı bir yıl olacağından ümitliyiz. Üretim maliyetlerinde, özellikle gübre fiyatlarında üreticinin, lojistik ve enerji maliyetlerinde ise ihracatçının desteklenmesi elzemdir. Öngörülebilir bir kur politikası ile ihracatımız çok daha üst rakamlara ulaşacaktır."

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Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, Türkiye, Trabzon, Fındık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin geçen yılki fındık ihracatının yüzde 35'i Trabzon'dan gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye'nin geçen yılki fındık ihracatının yüzde 35'i Trabzon'dan gerçekleştirildi - Son Dakika
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