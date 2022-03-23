Türkiye'nin güneş enerjisinde kurulu gücü yaklaşık 8 bin megavata ulaştı - Son Dakika
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Türkiye'nin güneş enerjisinde kurulu gücü yaklaşık 8 bin megavata ulaştı

23.03.2022 12:23
Türkiye'nin güneş enerjisinde kurulu gücü yaklaşık 8 bin megavata ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Türkiye'nin güneş enerjisinde kurulu gücünün yaklaşık 8 bin megavata ulaştığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Türkiye'nin güneş enerjisinde kurulu gücünün yaklaşık 8 bin megavata ulaştığını bildirdi.

Tancan, Tuzla Viaport Marina'da düzenlenen Solar İstanbul Güneş Enerjisi, Enerji Depolama, Elektrikli Ulaşım ve Dijitalleşme Fuarı ve Konferansı'nda, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide kurulu güç bakımından Avrupa'da 5'inci dünyada 12'inci sırada olduğunu söyledi.

Geçen yıl yenilenebilir kaynaklı elektrik üretiminin 118 bin 514 gigavatsaate ulaştığını aktaran Tancan, şöyle konuştu:

"Sürdürülebilir ve temiz enerji anlayışıyla yenilenebilir enerjide kurulu gücümüz bugün 53 bin 894 megavata geldi ve toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 54'e ulaştı. Temiz ve tükenmeyen enerji kaynaklarımızın en önemlilerinden biri güneş enerjisi. 8 yıl öncesine kadar şebekeye bağlı hiçbir güneş santralimiz yoktu. Güneş enerjisi kurulumları 2014'te 40,2 megavatla başladı. Son dönemdeki artışlarla 2022 Şubat sonunda güneş enerjisi kurulu gücümüz 7 bin 953 megavata ulaştı."

Tancan, güneş enerjisi kurulu gücünün Türkiye'nin toplam elektrik gücündeki payının yüzde 8'e yükseldiğini ifade etti.

Güneş enerjisinin, yenilenebilir enerji kurulu gücü içindeki payının ise yüzde 14,8 olduğunu dile getiren Tancan, "Güneş enerjisi kurulu gücünde Avrupa'da 8, dünyada 16'ncı sıradayız." dedi.

Tancan, güneş enerjisi kapasitesinin artırılmasına yönelik yapılacak yarışmaları anımsatarak, "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) GES-4 yarışmaları toplam 1000 megavat bağlantı kapasitesinin tahsisine ve halihazırda YEKA olarak ilan edilmiş olan Niğde- Bor, Hatay Erzin ve Şanlıurfa- Viranşehir YEKA'da 50 ve 100 megavat kapasiteler halinde 15 adet güneş enerjisi santralinin kurulumuna yönelik olarak planlandı. Niğde-Bor YEKA için yapılacak Bor-1, Bor-2 ve Bor-3 yarışmaları için başvurular 30 Mart'ta alınacak." bilgisini paylaştı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da Türkiye'nin özellikle son yıllarda enerjinin dönüşümü ve kaynak çeşitliliği alanlarında atılımlar yaptığını aktardı.

Altunyaldız, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünde kapasite artışına giderken, bir yandan da temiz enerji teknolojilerine yönelik sanayi oluşturduğunu belirterek, "Türkiye enerjinin her alanında dışa bağımlılığı minimize etmeye devam ediyor. Her işletmeyi, her haneyi enerji üretim ünitesi haline getirmek için gerekli yasal alt yapıyı kurduk. Tüm sanayi tesislerimiz, tarım tesislerimiz ve hanelerimiz kendi enerji ihtiyaçlarını giderebilecek, ihtiyaç fazlasını ise şebekeye verecek duruma geldi." değerlendirmesinde bulundu.

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Yenilenebilir Enerji, Türkiye, Enerji, Güneş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin güneş enerjisinde kurulu gücü yaklaşık 8 bin megavata ulaştı - Son Dakika


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