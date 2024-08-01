Türkiye'nin Ham Çelik Üretimi Yüzde 16,9 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Ham Çelik Üretimi Yüzde 16,9 Arttı

Türkiye'nin ham çelik üretimi, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,9 artışla 18,6 milyon ton oldu. Türk çelik sektörü yılın ilk yarısında üretimde artış, tüketimde azalış yaşadı. Ham çelik üretimi haziranda yüzde 4,3 artarak 3,1 milyon tona çıktı. Nihai mamul tüketimi ise haziranda yüzde 13,3 azalarak 2,9 milyon tona geriledi. Çelik ürünleri ihracatı ise miktar bakımından yüzde 30,9 artış gösterdi ve ocak-haziran döneminde yıllık bazda yüzde 45,1 artarak 6,5 milyon tona ulaştı. İthalat ise miktar bakımından yüzde 13,3 gerileyerek 8,2 milyon tona düştü.

01.08.2024 11:07
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Türkiye'nin ham çelik üretimi, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,9 artışla 18,6 milyon ton oldu.

AA muhabirinin Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden (TÇÜD) aldığı bilgiye göre, Türk çelik sektörü yılın ilk yarısını üretimde artış, tüketimde azalışla tamamladı.

Türkiye'nin ham çelik üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,3 artışla 3,1 milyon tona çıktı. Yılın ilk yarısında ise üretim yüzde 16,9 yükselişle 18,6 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Nihai mamul tüketimi ise haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,3 azalarak 2,9 milyon tona, ocak-haziran döneminde ise yıllık bazda yüzde 4 düşüşle 19 milyon ton seviyesine geriledi.

Dış ticaret verileri

Çelik ürünleri ihracatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre miktar yönünden yüzde 30,9 artışla 1,1 milyon tona, değer yönünden de yüzde 12,6 yükselişle 829,2 milyon dolara çıktı.

İhracat, ocak-haziran döneminde yıllık bazda miktar bakımından yüzde 45,1 artarak 6,5 milyon ton, değer bakımından yüzde 23,6 yükselişle 4,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Çelik ürünleri ithalatı ise haziranda geçen yılın aynı ayına göre, miktar yönünden yüzde 20,1 azalışla 1,2 milyon tona, değer yönünden yüzde 30 düşerek 929 milyon dolara indi.

İthalat, ocak-haziran döneminde 2023'ün aynı dönemine kıyasla miktar itibarıyla yüzde 13,3 gerileyerek 8,2 milyon ton, değer itibarıyla yüzde 19,5 düşüşle 6,5 milyar dolar seviyesine düştü.

Geçen yılın ilk yarısında yüzde 47,9 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın ilk yarısında yüzde 73,6 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

İhracat, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Ham Çelik Üretimi Yüzde 16,9 Arttı - Son Dakika

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