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Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar - Son Dakika

Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar

08.11.2021 16:00

Türkiye'nin önde gelen iki giyim devinin mağazasında çekilen görüntüler vatandaşı çileden çıkarttı. İndirimli diye basılan etiketlerin altında yazan fiyatlar, görenleri şaşkına çevirdi. İki giyim devinin de zam yapmasına rağmen ürünleri indirimli diye satması tepkilere yol açtı.

Son dönemde vatandaşın en çok dert yandığı konulardan biri hayat pahalılığı. Bu kapsamda zincir marketlere operasyon başlatılmış ve kartel oluşturma suçundan 2.7 milyar lira ceza kesilmişti.

GİYİM DEVLERİNDEN ETİKET OYUNU

Marketlerde yaşanan etiket oyunlarının bir benzeri bu sefer tekstil sektöründe ortaya çıktı. Sosyal medyada hızla yayılan bir videoda, Türkiye'nin önde gelen iki giyim devinin etiketlerde yaptığı oyun görenleri hayrete düşürdü.

İNDİRİMLİ DİYE DAHA PAHALIYA SATTILAR

Videoda "indirim" diye basılan etiketleri kaldıran vatandaşlar, altında yazan fiyatı görünce şoke oldu. İndirimli diye satılan ürünlerin önceki fiyatının daha düşük olması tepki çekti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Videoyla ilgili sosyal medyada onlarca paylaşım yapan kullanıcılar, firmalara tepki gösterdi. Vatandaşların kandıırldığını söyleyen kullanıcılar, indirim adı altında fiyatlara bindirim yapıldığını söyledi.

İşte kullanıcıların yaptığı paylaşımlardan bazıları:

Türkiye'nin önde gelen iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa sundular
Türkiye'nin önde gelen iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa sundular
Türkiye'nin önde gelen iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa sundular
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar

oyunlar, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar - Son Dakika Ekonomi


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