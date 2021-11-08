Son dönemde vatandaşın en çok dert yandığı konulardan biri hayat pahalılığı. Bu kapsamda zincir marketlere operasyon başlatılmış ve kartel oluşturma suçundan 2.7 milyar lira ceza kesilmişti.
Marketlerde yaşanan etiket oyunlarının bir benzeri bu sefer tekstil sektöründe ortaya çıktı. Sosyal medyada hızla yayılan bir videoda, Türkiye'nin önde gelen iki giyim devinin etiketlerde yaptığı oyun görenleri hayrete düşürdü.
Videoda "indirim" diye basılan etiketleri kaldıran vatandaşlar, altında yazan fiyatı görünce şoke oldu. İndirimli diye satılan ürünlerin önceki fiyatının daha düşük olması tepki çekti.
Videoyla ilgili sosyal medyada onlarca paylaşım yapan kullanıcılar, firmalara tepki gösterdi. Vatandaşların kandıırldığını söyleyen kullanıcılar, indirim adı altında fiyatlara bindirim yapıldığını söyledi.
İşte kullanıcıların yaptığı paylaşımlardan bazıları:
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar - Son Dakika Ekonomi