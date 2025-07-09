Türkiye'nin İlk İklim Kanunu Hayata Geçiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin İlk İklim Kanunu Hayata Geçiyor

09.07.2025 15:08
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Yenilenebilir enerji yatırımları teşvik edilecek, iklim hedefleri öncelikli olacak.

Türkiye'nin ilk İklim Kanunu'yla yenilenebilir enerji sektörünün finansal teşviklere erişiminin artması ve iklim hedeflerine uyumlu yatırımların öncelik kazanması bekleniyor.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) yapılan açıklamaya göre, İklim Kanunu ile Türkiye'nin net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda enerji ve iklim politikalarında kapsamlı bir dönüşüm başlayacak.

İklim Kanunu ile yeşil istihdamın artırılması, yenilenebilir enerji yatırımlarının teşvik edilmesi ve karbon ayak izinin azaltılması gibi adımlarla, ekonomik büyümenin çevresel sürdürülebilirlikle uyumlu hale getirilmesi amaçlanıyor.

Kanun ile ayrıca, yeşil dönüşüm sürecinin toplumsal farkındalığı artırarak, bireylerin ve işletmelerin çevre dostu uygulamaları benimsemeleri de teşvik edilecek.

Kanunun yenilenebilir enerji ve rüzgar enerjisi yatırımları açısından öne çıkan hükümlerinin Emisyon Azaltımı İçin Yenilenebilir Enerji Önceliği, Planlama Araçlarında Entegre Enerji Politikaları, Finansman ve Teşvik Mekanizmaları, Karbon Piyasası ve ETS (Emisyon Ticaret Sistemi) başlıklarında detaylandırıldı.

"Yerel ölçekte enerji politikaları geliştirilecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜREB Başkanı İbrahim Erden, söz konusu başlıklara ilişkin düzenlemelerle birlikte, yenilenebilir enerji sektörünün finansal teşviklere erişiminin artacağını, iklim hedeflerine uyumlu yatırımların öncelik kazanacağını bildirdi.

İklim kanununda yer alan "Emisyon Azaltımı İçin Yenilenebilir Enerji Önceliği" maddesi ile net sıfır emisyon hedefi kapsamında, yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, enerji, su ve ham madde verimliliği, temiz teknolojilerin yaygınlaştırılması gibi önlemler kamu kurumları ve özel sektör için zorunlu hale geldiğini vurgulayan Erden, şunları kaydetti:

"Rüzgar enerjisi de dahil olmak üzere, düşük karbonlu enerji üretim teknolojilerinin desteklenmesi hedefleniyor. Kanunun 'Planlama Araçlarında Entegre Enerji Politikaları' maddesi ile yerel ve ulusal ölçekte hazırlanacak tüm strateji, plan ve programlarda yenilenebilir enerji yatırımları öncelik olacak. Her ilde İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu kurulacak, bu kurullar vasıtasıyla yerel ölçekte enerji politikaları geliştirilecek. Türkiye Yeşil Taksonomisi oluşturularak çevresel hedeflere katkı sağlayan ekonomik faaliyetlerin (rüzgar, güneş vb.) sınıflandırılması sağlanmış olacak."

Erden, "Finansman ve Teşvik Mekanizmaları" maddesi ile Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) gelirleri başta olmak üzere, elde edilen tüm gelirler iklim dostu yatırımların desteklenmesinde kullanılacağını belirtti.

Rüzgar enerjisi gibi emisyon azaltım potansiyeli yüksek yatırımların, hibe, sigorta, yeşil tahvil, garanti mekanizmaları ve diğer finansal araçlar yoluyla destekleneceğine işaret eden Erden, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de kurulacak Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi ile karbon fiyatlandırma uygulamaları devreye girecek. Elektrik üretim sektöründeki emisyonların izlenmesi ve tahsisatlara bağlanması süreci başlayacak. EPİAŞ, ETS piyasasının işletmecisi olurken, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, ETS piyasasına yönelik piyasa gözetimi ve denetimi yapacak. Tüm ilgili kurumların plan ve stratejilerini güncellemek için son tarih 31 Aralık 2027. Bu düzenlemelerle birlikte, yenilenebilir enerji sektörünün finansal teşviklere erişimi artacak, iklim hedeflerine uyumlu yatırımlar öncelik kazanacak. Yatırımcılarımızın, yerel yönetimlerin ve ilgili tüm paydaşların süreci yakından takip etmeleri ve planlamalarını İklim Kanunu ile uyumlu şekilde revize etmeleri büyük önem taşıyor."

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Sağlık, Finans, Çevre, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin İlk İklim Kanunu Hayata Geçiyor - Son Dakika

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