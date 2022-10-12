Türkiye'nin, Ticaret ve Sanayi Odası ilk kadın başkanı görevini devraldı - Son Dakika
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Türkiye'nin, Ticaret ve Sanayi Odası ilk kadın başkanı görevini devraldı

12.10.2022 13:53

Türkiye'nin, Ticaret ve Sanayi Odası ilk kadın başkanı görevini devraldıKÜTAHYA Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde başkanlığa seçilen iş kadını Esin Güral Argat, mazbatasını alarak Türkiye'nin ilk kadın ticaret odası başkanı olarak göreve başladı.

Türkiye'nin, Ticaret ve Sanayi Odası ilk kadın başkanı görevini devraldı

KÜTAHYA Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde başkanlığa seçilen iş kadını Esin Güral Argat, mazbatasını alarak Türkiye'nin ilk kadın ticaret odası başkanı olarak göreve başladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı oda ve borsalar seçimlerinde Türkiye tarihinde ilk kadın ticaret ve sanayi odası başkanı seçilen Esin Güral Argat'ı yönetim kurulu ile birlikte mazbatasını Kütahya Merkez Yüksek Seçim Kurumu Başkanlığından aldı. Mazbata töreninin ardından Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nda devir teslim töreni düzenlendi. Törende eski başkan İsmet Özotraç Türkiye tarihinde ilk kadın ticaret ve sanayi odası başkanı seçilen Esin Güral Argat'ı tebrik ettiğini belirtti. Özotraç, "Bugün benim için en mutlu günlerden bir tanesi. Devralmış olduğum vazifeyi büyük bir memnuniyet ile bir hanım efendi başkanımıza devretmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kendisinin çok başarılı olacağını düşünüyorum. Kendisine başarılar diliyorum" dedi.

Türkiye'nin ilk kadın başkanı olmak elbette ki çok büyük gurur verici bir durum diyen Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Esin Güral Argat, "Sayın başkanın tecrübeleri bizler için çok kıymetli. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odamız çok büyük katkıları oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum yönetim kurulum adına. Yeni dönemde getirdiği çıtayı biraz daha yukarıya çıkarmak üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz. Türkiye'nin ilk kadın başkanı olmak elbette ki çok büyük gurur verici hem de düşündürücü. Önümüzdeki yıl Cumhuriyetimizin 100'ncü yılını idrak edeceğiz. Kadının eşit birey olması her zaman benim mücadele alanım oldu ve bu devam edecek. Kadınlar hem hak ve özgürlükler bağlamında hem de eşit birey olma bağlamından hak ettikleri yere gelmek durumundalar. Niçin, hepimizin hayali olan müreffeh Türkiye için. Dolayası ile yeni görevimde de bu gözlüğümü hiç çıkartmadan ifa etmeye çalışacağım" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Esin Güral Argat, Kütahya Merkez, Kütahya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin, Ticaret ve Sanayi Odası ilk kadın başkanı görevini devraldı - Son Dakika

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