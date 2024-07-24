Türkiye'nin ilk yerli X-RAY tarama sisteminin imza töreni gerçekleştirildi

Ekonomi

Ticaret Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli X-RAY tarama sistemi, Milli Tarama Sistemleri (MİLTAR) Projesi'nin 3. Protokol revizyonu imza töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Bakan Bolat, "Bundan 20 sene önce teknoloji ihraç eden bir ülke olacağımızı kimse hayal bile edemezdi" dedi.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ile SSB ortak girişimleriyle başlatılan Milli Tarama Sistemleri MİLTAR Projesi 3. Protokol revizyonunun imza töreni, Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve SSB Başkanı Haluk Görgün'ün katıldığı imza töreninde katılımcılara proje hakkında bilgi verildi. İmzalanan protokol çerçevesinde Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün 2025 ve sonrasında olan ihtiyacı olan sistemler tedarik edilecek. İmza töreninde tedarik edilecek sistemler hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Buna göre protokol kapsamında sistemlerin opsiyonlarla beraber, 21 adet yarı sabit araç konteyner tarama sistemi, 6 adet mobil araç konteyner tarama sistemi, 9 adet geri yansımalı tarama sistemi, 20 adet bagaj tarama sistemi, 4 adet geri yansıma teknoloji kiti, 2 adet yutucu tespit sistemi, 2 adet kompüter fonografi bagaj tarama sistemi ve 3 adet tren tarama sisteminin teslimatı planlanıyor.

"Kaçakçılıkla mücadelemize tavizsiz devam ediyoruz"

Dürüst ticaret yapan vatandaşların haklarını korumanın asli görevleri arasında olduğunu belirten Ticaret Bakanı Bolat, "Ürünlerin gerekli test ve kontrollerden geçmeden tüketiciye ulaşması halk sağlığı için de risk doğurmaktadır. Bu noktada da mesuliyetimizin farkındayız. Tek bir yurttaşımızın kaçak bir üründen dolayı zarar görmemesi için daima dikkatli ve teyakkuz halinde olmamız icap eder. Bundan dolayıdır ki kaçakçılıkla mücadelemize tavizsiz devam ediyoruz. Öte yandan, yasa dışı ürün kaçakçılığı ise gençlerimiz başta olmak üzere tüm toplum için büyük risk doğurmakta, ayrıca bu ürünlerin ticaretinden elde edilen gelirler terörün ve yasadışı suç örgütlerinin finansmanına gitmektedir. Bu konudaki çabalarımız devam etmektedir. Bu nedenlerle, gümrük kaçakçılığını sadece bir ekonomik mesele olarak değil aynı zamanda ulusal güvenlik meselesi olarak görmek ve buna uygun politikalar geliştirmek, devletlerin öncelikli sorumlulukları arasında yer almaktadır. Bu hem iç güvenliği sağlamak hem de uluslararası arenada sağlam bir pozisyon edinmek için kritik öneme sahiptir. Bu noktadan hareketle, kaçakçılıkla mücadele disiplin ve ciddi bir çalışma gerektirmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, bu mücadelemizde iki temel ilkeyi daima göz önünde bulunduruyoruz. Bunlardan birincisi, yasal ticaret akışını kesintisiz sürdürmek; ikinci ise kontrol ve denetimlerde uluslararası standartları yakalamaktır" diye konuştu.

"Artık yüksek teknolojik ürünleri bile ihraç eden ülke haline geldik"

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen ve Ticaret Bakanlığı'nın kullanıcısı olduğu MİLTAR Projesi kapsamında, kurumlar arasında 2019 yılından bu yana 3 Protokol ve SSB ile yüklenici firma arasında 2 sözleşme imzalandığını hatırlatan Bolat, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu kapsamda temin edilen 6 sistem faaliyete geçti. MİLTAR Projesi'nin çarpıcı başarısının ardından, tarama sistemlerinin yerli olarak üretiminin devam etmesine ve ürün yelpazesini genişletmeye karar verdik. Bu karar, sadece ülkemizin güvenlik ve ticaret altyapısını güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda yerli üretiminin devam etmesine ve ürün yelpazesinin genişletilmesine karar verdik. Yerli üretim sayesinde, dışa bağımlılığımızı azaltarak kendi kaynaklarımızla daha güçlü ve bağımsız bir sistem oluşturmayı hedefledik. Böylece, ülkemizin savunma ve güvenlik alanındaki kapasitesini artırırken aynı zamanda ekonomik büyümemize ve ihracat potansiyelimizin artırılmasına da katkı sağladık. Tıpkı bir bahçıvanın kendi tohumunu yetiştirmesi gibi oldu. Bugünkü imza töreninden ilhamla şunu söylemekte fayda görüyorum. Ülkemizin potansiyeli, kapasitesi çok büyüktür. Kendi dijital ve bilişim ihtiyaçlarına cevap verecek niteliktedir. Yeter ki, buna inanalım ve gerekli desteği sağlayalım. Teknoloji ihraç eden bir ülke olacağımızı bundan 20 sene evvel kimse hayal bile edemezdi. Ama artık yüksek teknolojik ürünleri bile ihraç eden ülke haline geldik. Kat edeceğimiz mesafenin büyüklüğünün farkındayız. Ama biliyoruz ki, hayatın doğal seyrinde basamaklar teker teker çıkılmaktadır, yeter ki sendeleme düşme olmasın."

"Askeri alanda daha farklı uygulamalarda kullanılabilecek"

Savunma Sanayii Başkanı Görgün ise Türkiye'nin küresel güç olma hedefinde Türkiye'nin savunma sanayii alanında özellikle son yıllarda çok ciddi bir hamle içerisinde olduğunu dile getirdi. Görgün, yürütme hükmünde oldukları projeler vasıtasıyla ihracatın her geçen gün daha da artığını ifade ederek, "Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğümüzün, gümrük bölgelerinde yaptığı denetimlerin başarıyla gerçekleştirilebilmesi ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında ülke güvenilirliğini tehdit edebilecek unsurların ülkemize giriş ve çıkışını önlemek amacıyla MİLTAR projesini birlikte başlattık. Yerli ve milli olarak geliştirilen MİLTAR projesiyle özellikle kargo ve araç inceleme, katı ve patlayıcı tespiti ve kimyasal madde saldırı tespiti gibi yetenekler kazanılmış olup bu yetenekler yine askeri alanda daha farklı uygulamalarda kullanılabilecek. Yine dost ve müttefik ülkelerinde bu anlamda ihtiyaçları da karşılanabiliyor olacaktır" şeklinde konuştu.

İmza töreninin ardından Bakan Bolat ve SSB Başkanı Görgün proje kapsamında teslim edilen 'HAYALET' sistemini inceledi. - ANKARA