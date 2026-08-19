Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borcu 170,7 Milyar Dolar

Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,5 artarak Haziran ayı itibarıyla 170,7 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri'ni paylaştı. Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,5 artarak Haziran ayı itibarıyla 170,7 milyar ABD doları oldu. Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku, 239,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,0 oranında artarak 74,9 milyar ABD doları oldu.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri, bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,3 oranında azalarak 8,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 14,6 oranında artışla 19,9 milyar ABD doları olurken, banka hariç mevduatlar yüzde 1,9 oranında azalışla 21,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. TL cinsinden toplam mevduat yükümlülükleri ise yüzde 7,5 oranında artarak 25,6 milyar ABD dolarına yükseldi.

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,6 oranında artarak 72,0 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri, yüzde 0,1 oranında azalarak 63,6 milyar ABD doları olurken, nakit kredi kaynaklı yükümlülükler yüzde 43,5 oranında artarak 8,4 milyar ABD dolarına yükseldi.

KVDB stoku içerisinde ABD doları, euro ve diğer döviz cinslerinin payı azalırken, Türk lirasının payında artış oldu. Buna göre, stokun yüzde 34,6'sını ABD doları, yüzde 26,5'ini euro, yüzde 25,3'ünü Türk lirası ve yüzde 13,6'sını diğer döviz cinsleri oluşturdu.

Kalan vadeye göre KVDB stokunda, mevduat yükümlülükleri 66,9 milyar dolara düşerken, kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri 74,2 milyar dolara yükseldi.