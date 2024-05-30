Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi martta yüzde 3,3 arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi martta yüzde 3,3 arttı

Türkiye\'nin lisanslı elektrik üretimi martta yüzde 3,3 arttı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi martta geçen senenin aynı ayına göre yüzde 3,3 artarak 26 milyon 179 bin 94 megavatsaat oldu. Lisanslı elektrik üretiminin kaynakları arasında hidroelektrik, ithal kömür, doğal gaz, linyit ve rüzgar santralleri yer aldı. Faturalanan elektrik tüketimi ise yüzde 5,8 artış gösterdi ve tüketimin büyük bir kısmı sanayi sektörü tarafından gerçekleştirildi. Tüketici sayısı ve kurulu güç de artış gösterdi.

30.05.2024 12:19
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Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi martta geçen senenin aynı ayına göre yüzde 3,3 artarak 26 milyon 179 bin 94 megavatsaat oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mart ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 26'sı hidroelektrik, yüzde 23,6'sı ithal kömür, 18,4'ü doğal gaz, yüzde 13,3'ü linyit ve yüzde 8,1'i rüzgar santrallerinden sağlandı.

Bu kaynakları sırasıyla jeotermal, biyokütle, güneş, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil izledi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artışla 26 milyon 179 bin 94 megavatsaat oldu.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 5,8 artarak 21 milyon 306 bin 802 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketimin yüzde 42,7'si sanayi, yüzde 28,3'ü mesken, yüzde 25,5'i kamu ve özel hizmetler sektörüyle diğer aboneler tarafından yapıldı. Aydınlatmanın payı yüzde 2,2, tarımsal faaliyetlerin payı ise yüzde 1,2 olarak kayıtlara geçti.

Tüketici sayısı ve kurulu güç arttı

Elektrikte tüketici sayısı, martta geçen senenin aynı ayına göre yüzde 2,1 artarak 49 milyon 929 bin 418'e ulaştı.

Bu dönemde, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2,1, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer tüketicilerin sayısında yüzde 2, tarımsal faaliyet tüketicilerinin sayısında yüzde 3,3 artış görüldü. Sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 10,3 ve aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 0,1 düşüş yaşandı.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yüzde 1 artarak 96 bin 232 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 25,8'ini doğal gaz, yüzde 24,6'sını barajlı hidroelektrik, yüzde 12,4'ünü rüzgar enerjisi, yüzde 10,8'ini ithal kömür ve yüzde 10,6'sını linyit santralleri, kalan bölümünü ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.

Kaynak: AA

Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi martta yüzde 3,3 arttı - Son Dakika

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