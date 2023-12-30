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Türkiye'nin LPG İthalatı Ekimde Azaldı - Son Dakika
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Türkiye'nin LPG İthalatı Ekimde Azaldı

Türkiye'nin LPG ithalatı, ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,13 azalarak 279 bin 442 tona geriledi. Bu dönemde yapılan LPG ihracatı ise yüzde 60,06 artarak 47 bin 968 tona ulaştı. LPG üretimi ise yüzde 6,29 azalarak 87 bin 742 ton olarak gerçekleşti. Ekim ayında toplam LPG satışı ise yaklaşık 350 bin 546 ton olarak hesaplandı ve otogaz pazar payı yüzde 82,8 ile birinci sırada yer aldı.

Türkiye\'nin LPG İthalatı Ekimde Azaldı
30.12.2023 - 10:13,
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Türkiye'nin LPG ithalatı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,13 azalarak 279 bin 442 tona geriledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ekim ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince LPG ithalatı yapılan ülkeler Cezayir, ABD, Rusya, Kazakistan, Yunanistan ve Gürcistan oldu.

LPG ithalatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,13 azalarak 279 bin 442 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 60,06 artarak 47 bin 968 ton oldu.

İhracat, Yunanistan, İsviçre, Tunus, Romanya, Lübnan, Marshall Adaları, Ukrayna, KKTC, Bulgaristan, Avusturya ve Türkiye serbest bölgeleri olmak üzere 11 farklı ülke ve bölgeye yapıldı.

LPG üretimi ise aynı dönemde yüzde 6,29 azalarak 87 bin 742 ton olarak gerçekleşti.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince ekimde geçen yılın aynı ayına göre yapılan toplam LPG satışı, yaklaşık 350 bin 546 ton olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda satışlarda, yüzde 82,8 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 13,92 ile tüplü LPG ve yüzde 3,29 ile dökme LPG satışları izledi.

Kaynak: AA
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