Türkiye\'nin LPG İthalatı Ekimde Azaldı

Türkiye'nin LPG ithalatı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,13 azalarak 279 bin 442 tona geriledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ekim ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince LPG ithalatı yapılan ülkeler Cezayir, ABD, Rusya, Kazakistan, Yunanistan ve Gürcistan oldu.

LPG ithalatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,13 azalarak 279 bin 442 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 60,06 artarak 47 bin 968 ton oldu.

İhracat, Yunanistan, İsviçre, Tunus, Romanya, Lübnan, Marshall Adaları, Ukrayna, KKTC, Bulgaristan, Avusturya ve Türkiye serbest bölgeleri olmak üzere 11 farklı ülke ve bölgeye yapıldı.

LPG üretimi ise aynı dönemde yüzde 6,29 azalarak 87 bin 742 ton olarak gerçekleşti.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince ekimde geçen yılın aynı ayına göre yapılan toplam LPG satışı, yaklaşık 350 bin 546 ton olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda satışlarda, yüzde 82,8 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 13,92 ile tüplü LPG ve yüzde 3,29 ile dökme LPG satışları izledi.