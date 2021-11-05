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Türkiye'nin marulu 19 Mayıs'tan - Son Dakika

Türkiye'nin marulu 19 Mayıs'tan

05.11.2021 10:42
Türkiye'nin marulu 19 Mayıs'tan

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kurulan bölgenin en büyük ikinci serasında yetiştirilen marullar yurt içine satılıyor.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kurulan bölgenin en büyük ikinci serasında yetiştirilen marullar yurt içine satılıyor.

Ziraat Yüksek Mühendisi Halit Kıvanç Sekban ve Ziraat Mühendisi Serap Duraktaş ile birlikte serada incelemelerde bulunan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Galip Baykal, "İlçemizde tarım ürününün her çeşidi üretiliyor. Buna paralel olarak seracılıkta da var. Üretim dört mevsime yayılmıştır. 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak her daim çiftçimizin yanındayız" dedi.

Bölgenin en büyük ikinci kapalı serası olması özelliğini taşıyan ve 30 kişinin istihdam edildiği işletmenin müdiresi Ziraat Mühendisi Serap Pişkin, "25 bin metre kare kapalı tam otomasyon seramızda şimdi sezonluk marul yetişiyor. İlerleyen zamanda domates ekeceğiz. Pazarlama sıkıntımız yok. Ürünlerimizin yurt içine satıyoruz"" diye konuştu. - SAMSUN

Türkiye'nin marulu 19 Mayıs'tan
Türkiye'nin marulu 19 Mayıs'tan
Türkiye'nin marulu 19 Mayıs'tan

Ziraat Mühendisi, 19 Mayıs, Samsun, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin marulu 19 Mayıs'tan - Son Dakika Ekonomi


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