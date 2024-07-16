Türkiye'nin Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri ve Giderleri Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri ve Giderleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, haziranda bütçe gelirleri 591 milyar 218 milyon lira, giderleri ise 866 milyar 498 milyon lira oldu. Ocak-haziran döneminde ise bütçe gelirleri 3 trilyon 831 milyar 365 milyon liraya yükselirken, bütçe giderleri 4 trilyon 578 milyar 549 milyon lira olarak gerçekleşti. Merkezi yönetim bütçesi haziran ayında 275 milyar 280 milyon lira, ocak-haziran döneminde ise 747 milyar 183 milyon lira açık verdi.

16.07.2024 11:19
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Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri haziranda 591 milyar 218 milyon lira, giderleri 866 milyar 498 milyon lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, haziranda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 120,4 artarak 591 milyar 218 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 77,6 artışla 866 milyar 498 milyon liraya ulaştı.

Ocak-haziran döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103,8 yükselerek 3 trilyon 831 milyar 365 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 93,7 artarak 4 trilyon 578 milyar 549 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi haziran 275 milyar 280 milyon lira, ocak-haziran döneminde ise 747 milyar 183 milyon lira açık verdi.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri ve Giderleri Açıklandı - Son Dakika

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