Türkiye\'nin Mühendis Kızları Projesine Ödül

Ekonomi

Limak Vakfı tarafından sürdürülen Türkiye'nin Mühendis Kızları projesi, UN Global Compact tarafından düzenlenen Partnership for Sustainability Award 2024'te ödüle layık görüldü.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Mühendis Kızları projesi kadınların bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarındaki temsilini ve istihdamını artırmak amacıyla 2015'de Limak Vakfı tarafından hayata geçirildi.

Kosova, Kuzey Makedonya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerle küreselde yolculuğuna Global Engineer Girls adıyla devam eden proje, Partnership for Sustainability Award 2024'te "İnsan" kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

Hızla büyüyerek küresel bir sosyal fayda hareketine dönüşen Türkiye'nin Mühendis Kızları projesi, kapsayıcılık ve cinsiyet eşitliğini desteklemesi yönündeki faaliyetleri dolayısıyla aldığı ödül alırken, Limak, kadınların mühendislik sektöründeki yerini güçlendirme ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarına katkı sağlama taahhüdünü bir kez daha tescillemiş oldu.

Genç kadınlara mühendislik alanında eğitim, mentörlük ve kariyer fırsatları sunan proje, yurt içi ve yurt dışında daha geniş kitlelere ulaşma hedefiyle kadınların mühendislik alanındaki potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.