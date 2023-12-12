 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye'nin şekerleme ve çikolatalı şekerleme ihracatı yüzde 12 arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin şekerleme ve çikolatalı şekerleme ihracatı yüzde 12 arttı

Türkiye'nin şekerleme ve çikolatalı şekerleme ürünleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 2 milyar dolara yaklaştı. Şekerleme sektörünün ihracattaki büyümesi devam ediyor. Şekerleme ve çikolatalı şekerleme ürünleri ihracatı, 2022 yılının Ocak-Kasım döneminde yüzde 12 artış göstererek 1 milyar 939 milyon dolara yükseldi. Şekerleme ürünlerinde ABD, İngiltere ve Irak, çikolatalı şekerleme ürünlerinde ise Irak, ABD ve Suudi Arabistan en önemli pazarlar olarak öne çıkıyor.

Türkiye\'nin şekerleme ve çikolatalı şekerleme ihracatı yüzde 12 arttı
12.12.2023 - 12:43,
Abone Ol

Türkiye'nin şekerleme ve çikolatalı şekerleme ürünleri ihracatının 11 aylık dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 2 milyar dolara yaklaştığı bildirildi.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de yüzlerce yıllık geçmişi olan şekerleme, lokum ve helva sektörünün ihracattaki büyümesi sürüyor.

Türkiye'nin 2022 yılının Ocak-Kasım döneminde 1 milyar 735 milyon dolar olan şekerleme ve çikolatalı şekerleme ürünleri ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 12 artış göstererek 1 milyar 939 milyon dolara yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, şekercilik mamulleri ihracatının 1 milyar 43 milyon dolara, çikolatalı şekerleme ürünleri ihracatının 896 milyon dolara çıktığını ifade etti.

Birlikleri kanalıyla yapılan ihracatın, ülke genelindeki büyümenin üzerinde bir performans sergilediğini aktaran Öztürk, şekerleme ürünlerinde ABD, İngiltere ve Irak, çikolatalı şekerleme ürünlerinde ise Irak, ABD ve Suudi Arabistan'ın en önemli pazarlar olarak öne çıktığını bildirdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Irak, Ege, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin şekerleme ve çikolatalı şekerleme ihracatı yüzde 12 arttı - Son Dakika


18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02
ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43
Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak

Son Dakika
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
16:36 ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
16:28 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 19:46:14. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin şekerleme ve çikolatalı şekerleme ihracatı yüzde 12 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement