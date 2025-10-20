Türkiye'nin UYP'si Eksi 341,7 Milyar Dolar - Son Dakika
Türkiye'nin UYP'si Eksi 341,7 Milyar Dolar

20.10.2025 11:18
Ağustos 2025 itibarıyla Türkiye'nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu eksi 341,7 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2025 dönemine ilişkin UYP verilerini açıkladı. Buna göre, ağustos itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki ay sonuna göre yüzde 2,2 artışla 386,9 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 0,8 yükselişle 728,6 milyar dolar oldu.

Türkiye'nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) ağustos itibarıyla eksi 341,7 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Rezerv varlıklar 9,1 milyar dolar artarak 178,4 milyar dolar ile tarihsel olarak en yüksek değere ulaştı. Varlık kalemleri bir önceki ay sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 1,1 artışla 71,6 milyar dolara yükselirken, diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 1,2 azalarak 132,6 milyar dolara gerildi.

Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları ise yüzde 2,6 azalışla 39,8 milyar dolara düştü. Bu dönemde, yükümlülükler altındaki portföy yatırımları alt kalemlerinden Genel Hükümet'in DİBS yükümlülükleri yüzde 8,9 artarak 15,5 milyar dolara yükseldi.

Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki artışın etkisiyle, temmuz ayına göre yüzde 1,2 artışla 223,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları kalemi yüzde 1,6 artarak 127,9 milyar dolar ve diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,4 artışla 377,1 milyar dolara çıktı.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

