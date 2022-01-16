Üye Girişi
Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatını geçen yıl 5 ürün sırtladı - Son Dakika

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatını geçen yıl 5 ürün sırtladı

16.01.2022 11:10

Türkiye'nin geçen yılki yaş meyve ve sebze ihracatının yaklaşık yarısını mandalina, domates, limon, üzüm ve biber oluşturdu.

Türkiye'nin geçen yılki yaş meyve ve sebze ihracatının yaklaşık yarısını mandalina, domates, limon, üzüm ve biber oluşturdu.

AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, 2020 yılında 2 milyar 729 milyon dolar olan yaş sebze meyve ihracatı, geçen sene yüzde 13 artışla 3 milyar 83 milyon dolara yükseldi.

Geçen yıl 1 milyar 252 milyon dolarlık meyve, 875 milyon 713 bin dolarlık sebze, 934 milyon 891 bin dolarlık narenciye ihraç edildi. Dış satımın geri kalanı çay ihracatından geldi.

Yaş meyve sebzede, 2021'de en çok ihraç edilen 5 ürünü sırasıyla mandalina, domates, limon, üzüm ve biber oluşturdu.

Söz konusu 5 ürünün ihracatı, 1 milyar 515 milyon dolarlık döviz girdisi sağladı ve toplam ihracatın yüzde 49,14'ünü oluşturdu.

Sektörün 2021'de en çok ihracat artışı kaydettiği ürün ise patates oldu. 2020'de 22 milyon 643 bin dolar olan patates dış satımı, 2021'de yaklaşık yüzde 112 artışla 47 milyon 919 bin dolara ulaştı.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, AA muhabirine, Türkiye'nin yaş meyve ve sebze üretimi ve ihracatında, dünyada önemli konumda olduğunu söyledi.

Türkiye'de yaş meyve ve sebzede ürün çeşitliliğine büyük önem verildiğinin altını çizen Sin, ülke genelindeki üretimin her geçen yıl arttığını anlattı.

Sin, ürün çeşitliliğinin ihracattaki gelişmelere olumlu yansıdığını aktararak, şöyle konuştu:

"Ürün çeşitliliği neredeyse moda gibi. Dünya piyasasında kabul gören, aroması, raf ömrü uzun ürünler konusunda ülkemizde ciddi çalışmalar var. Sektör temsilcileri olarak Tarım ve Orman Bakanlığı ve paydaşlarla sık sık görüşüyoruz. Bizim sağlıklı ürün yetiştirmemiz lazım. Bahçelerden, tarlalardan ön analiz yapmadan ürün almayacağız çünkü bir ürün ihracattan geri döndüğünde bunun bedeli paranın dışında imaj kaybı ve biz bunu istemiyoruz. Bölge bölge gezerek bunu üreticilerimize anlatacağız. Zaten kalıntılı ürün hiç olmaması gerekir. İyi ürün yetiştirene de tavsiyelerde bulunacağız. İyi ürün ürettiğinizde herkesten önce satış garantisi verilecek."

Sin, mandalina, domates, limon, üzüm ve biberin ihracattaki katkısına dikkati çekerek, ürünlerin ihracattaki payının değişebildiğini ifade etti.

Türkiye'nin 2021'de çok ihraç ettiği 5 ürün ve önceki yıla göre dış satımdaki değişimleri şöyle oluştu:

Ürün2020 (Dolar)2021 (Dolar)Değişim (Yüzde)

Mandalina437.539.483453.607.7734

Domates313.241.226363.245.45416

Limon273.822.833293.301.1777

Üzüm158.144.417206.310.13730

Biber157.256.406199.437.05127

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatını geçen yıl 5 ürün sırtladı
Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatını geçen yıl 5 ürün sırtladı
Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatını geçen yıl 5 ürün sırtladı

YORUMLAR
500

Domates, Türkiye, Akdeniz, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatını geçen yıl 5 ürün sırtladı - Son Dakika Ekonomi


Topraktan bir türlü çıkarılmayan kafatası hemen korumaya alındı Topraktan bir türlü çıkarılmayan kafatası hemen korumaya alındı         
11:28
Kurtlar Vadisi Pusu'da rol alan tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç yaşamını yitirdi Kurtlar Vadisi Pusu'da rol alan tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç yaşamını yitirdi         
10:31
Tonga'daki yanardağ patladı! Ardından Japonya'da tsunami alarmı verildi Tonga'daki yanardağ patladı! Ardından Japonya'da tsunami alarmı verildi         
09:13
Survivor'da Acun Ilıcalı sürgün kampını açıkladı, yarışmacılar şoke oldu Survivor'da Acun Ilıcalı sürgün kampını açıkladı, yarışmacılar şoke oldu         
09:07
Sivas'ta tıra çarpan yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi can verdi, 20'ye yakın yaralı var Sivas'ta tıra çarpan yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi can verdi, 20'ye yakın yaralı var         
08:56
Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek         
16:47
Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor         
14:56
Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı! Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı!         
14:31
Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada         
13:28
Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi         
13:16
Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı         
12:52
Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak         
12:28
Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz         
11:49
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24
Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı         
09:09
Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu         
09:05
Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi         
09:02

Son Dakika Haberleri
11:27 Topraktan bir türlü çıkarılmayan kafatası hemen korumaya alındı
11:08 Meteoroloji'den 22 Ocak uyarısı: Kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacak
11:06 Koyunlarının parçalanarak öldürülmesi çiftleri isyan ettirdi
10:54 Cihangir savaş alanına döndü! Alkol şişelerini kırıp kendilerini uyaran gençlere saldırdılar
10:30 Komşular pencereden kadını izleyince utancından geri eve girdi!
10:28 Emekli vatandaşlar zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
10:02 CHP'li belediye başkanları, Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık tutarken tipiye tutuldu
09:55 CHP'li Bekir Başevirgen "Kırmızı ette maliyetleri araştırdım" diyerek zamların yansıyacağı tarihi verdi
09:34 Sahneye tül elbiseyle çıkan Gülşen göz kamaştırdı
09:21 Mesut Özil oyundan çıkarken İsmail Kartal'a tepki gösterdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2022 11:40:09. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatını geçen yıl 5 ürün sırtladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement