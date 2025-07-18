Türkiye'nin Yatırım Pozisyonu Eksi 309 Milyar Dolar

Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) Mayıs ayı itibarıyla eksi 309 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Mayıs ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri'ni açıkladı. Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu Mayıs ayı itibarıyla eksi 309 milyar dolar oldu.

Mayıs ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki ay sonuna göre yüzde 3,3 oranında artışla 362,5 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 0,4 oranında artışla 671,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Böylelikle, aynı dönemde Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu yükümlülükleri 9,2 milyon ABD doları azalarak eksi 309 milyar ABD doları oldu.

Rezerv varlıklar kalemi yüzde 10,9 oranında artarak 153,2 milyar ABD doları oldu.

Varlık kalemleri bir önceki ay sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 1,0 oranında artarak 68,9 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 3,0 oranında azalarak 136,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları yüzde 11,0 oranında azalarak 39,3 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler altındaki portföy yatırımları alt kalemlerinden Genel Hükümet'in DİBS yükümlülükleri yüzde 27,4 oranında artışla 11,9 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri yıl sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki azalış ile döviz kurlarındaki artışın etkisiyle, 2025 yılı Nisan ayına göre yüzde 2,4 oranında azalışla 190,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Portföy yatırımları kalemi yüzde 3,2 oranında artarak 112,4 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi yüzde 1,0 oranında artarak 368,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. - İSTANBUL