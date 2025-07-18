Türkiye'nin Yatırım Pozisyonu Eksi 309 Milyar Dolar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türkiye'nin Yatırım Pozisyonu Eksi 309 Milyar Dolar

18.07.2025 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mayıs 2023 itibarıyla Türkiye'nin net uluslararası yatırım pozisyonu eksi 309 milyar dolar oldu.

Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) Mayıs ayı itibarıyla eksi 309 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Mayıs ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri'ni açıkladı. Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu Mayıs ayı itibarıyla eksi 309 milyar dolar oldu.

Mayıs ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki ay sonuna göre yüzde 3,3 oranında artışla 362,5 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 0,4 oranında artışla 671,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Böylelikle, aynı dönemde Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu yükümlülükleri 9,2 milyon ABD doları azalarak eksi 309 milyar ABD doları oldu.

Rezerv varlıklar kalemi yüzde 10,9 oranında artarak 153,2 milyar ABD doları oldu.

Varlık kalemleri bir önceki ay sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 1,0 oranında artarak 68,9 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 3,0 oranında azalarak 136,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları yüzde 11,0 oranında azalarak 39,3 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler altındaki portföy yatırımları alt kalemlerinden Genel Hükümet'in DİBS yükümlülükleri yüzde 27,4 oranında artışla 11,9 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri yıl sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki azalış ile döviz kurlarındaki artışın etkisiyle, 2025 yılı Nisan ayına göre yüzde 2,4 oranında azalışla 190,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Portföy yatırımları kalemi yüzde 3,2 oranında artarak 112,4 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi yüzde 1,0 oranında artarak 368,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Yatırım Pozisyonu Eksi 309 Milyar Dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Gelinin en mutlu günü kabusa döndü Gelinin en mutlu günü kabusa döndü
Ekme diyenlere inat ekti, tarladan bereket fışkırdı Ekme diyenlere inat ekti, tarladan bereket fışkırdı
Şas Partisi koalisyondan çekildi, Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti Şas Partisi koalisyondan çekildi, Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti
’Beyaz altın’ nöbeti Sabaha kadar silahla bekliyorlar 'Beyaz altın' nöbeti! Sabaha kadar silahla bekliyorlar
Tunceli Valisi Aygöl’ün esnaf ziyaretine damga vuran an Korumanın bakışlara dikkat Tunceli Valisi Aygöl'ün esnaf ziyaretine damga vuran an! Korumanın bakışlara dikkat
Pretty Little Baby’’ adlı şarkısıyla tanınan Connie Francis hayatını kaybetti Pretty Little Baby'' adlı şarkısıyla tanınan Connie Francis hayatını kaybetti
Real Madrid’i yıkan haber Sakatlığı nedeniyle 3 ay forma giyemeyecek Real Madrid'i yıkan haber! Sakatlığı nedeniyle 3 ay forma giyemeyecek
Fatih Altaylı hakkındaki iddianame hazır İşte istenen ceza Fatih Altaylı hakkındaki iddianame hazır! İşte istenen ceza
KKTC’nin kaderini değiştirecek keşif Miktarı açıklanmayan zengin su rezervi bulundu KKTC'nin kaderini değiştirecek keşif! Miktarı açıklanmayan zengin su rezervi bulundu

09:49
Yer: İstanbul Araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken böyle yakalandılar
Yer: İstanbul! Araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken böyle yakalandılar
09:35
CHP’li Semra Dinçer Meclis kürsüsüne çıplak ayakla çıktı
CHP'li Semra Dinçer Meclis kürsüsüne çıplak ayakla çıktı
08:12
İBB’ye yeni operasyon 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor
İBB'ye yeni operasyon! 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor
07:33
Memurlara tanınan doğum izni hakkının detayları Maaşta kesinti olacak mı
Memurlara tanınan doğum izni hakkının detayları! Maaşta kesinti olacak mı?
14:20
Kartalkaya davasında 10. celsede ara karar Tutuklu sayısı 20’ye yükseldi
Kartalkaya davasında 10. celsede ara karar! Tutuklu sayısı 20'ye yükseldi
14:10
Konyaspor Başkanı açıkladı: Fenerbahçe ile anlaştık
Konyaspor Başkanı açıkladı: Fenerbahçe ile anlaştık
14:04
26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar
26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar!
14:00
Abdulkadir Selvi ile DEM Parti arasında kriz Tülay Hatimoğulları’na ağır suçlama
Abdulkadir Selvi ile DEM Parti arasında kriz! Tülay Hatimoğulları'na ağır suçlama
13:56
Taffarel’den yıldız kaleciye mesaj: Galatasaray’a git
Taffarel'den yıldız kaleciye mesaj: Galatasaray'a git
13:53
Çağla Şıkel yaşını unutturdu Fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Çağla Şıkel yaşını unutturdu! Fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
13:43
Euroleague’de 2025-2026 sezonu fikstürü belli oldu İşte derbi tarihi
Euroleague'de 2025-2026 sezonu fikstürü belli oldu! İşte derbi tarihi
13:34
Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir çileden çıktı: ’Senin kafanı kopartırız’ diyorlar
Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir çileden çıktı: 'Senin kafanı kopartırız' diyorlar
13:26
Türk futbolunun çınarı Denizlispor’a ikinci kez -12 puan cezası Kapanmanın eşiğindeler
Türk futbolunun çınarı Denizlispor'a ikinci kez -12 puan cezası! Kapanmanın eşiğindeler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2025 10:46:22. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Yatırım Pozisyonu Eksi 309 Milyar Dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.