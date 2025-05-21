Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Hedefi 120 Bin Megavat - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Hedefi 120 Bin Megavat

Türkiye\'nin Yenilenebilir Enerji Hedefi 120 Bin Megavat

Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği Başkanı Günay, Türkiye'nin 2035 yılı için enerji hedeflerini açıkladı.

21.05.2025 11:21
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Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Günay, Türkiye'nin güneş ve rüzgar enerjisi açısından çok verimli kaynaklara sahip olduğunu belirterek, 2035 yılına kadar bu alandaki kurulu gücün 120 bin megavata çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen programa katılmak üzere Edirne'ye gelen Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin enerji alanında önemli bir dönüşüm süreci yaşadığını ifade etti.

Enerji kaynaklarının geliştirilmesi yönünde son dönemde ciddi adımlar atıldığını dile getiren Günay, "Tamamen devletin faaliyet gösterdiği piyasa yapısı, 2000'li yılların başında yürürlüğe giren elektrik kanunuyla düzenlendi. Bu kapsamda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kuruldu ve Türkiye lehine çok önemli çalışmalara imza atıldı." dedi.

Günay, EPDK'nın kurulmasının ardından Türkiye'nin kendi enerji kaynaklarını daha verimli kullanabildiğini belirtti.

Yenilenebilir enerji alanındaki yatırımların meyvesini vermeye başladığını vurgulayan Günay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2000'li yılların başında Türkiye'nin toplam kurulu gücü 30 bin megavat civarındaydı. Bugün ise yalnızca rüzgar ve güneş enerjisinin toplam kurulu gücü 34 bin megavatı aştı. Türkiye'nin en temel ekonomik problemlerinden biri cari açık ve bunun başlıca nedeni enerji ithalatı. Bu nedenle rüzgar ve güneş yatırımlarının hem ekonomik hem çevresel pek çok faydası bulunuyor. Bugün Türkiye bu alanda Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 11'inci sırada. Bu dönüşüm hız kesmeden sürmeli. Bu süreç yeşil hidrojen üretimiyle taçlandırılmalı."

"Rüzgar ve güneş enerjisinde büyük potansiyele sahibiz"

Yusuf Günay, Türkiye'nin rüzgar ve güneş enerjisi üretiminde Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla daha verimli kaynaklara sahip olduğunu belirtti.

Yeşil dönüşümün başarıya ulaşması için bu alandaki yatırımların hızlandırılması gerektiğini ifade eden Günay, "Özel sektörümüz bunları öğrendi, çok uygun maliyetlerle bu santraller kurulmaya başlandı. Hem EPDK hem de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bu konuda çok pozitif çalışmalar içerisinde. ???????Günümüzde Türkiye'nin enerji üretiminin yüzde 40'ı yenilenebilir enerjiye dayanıyor ki bu muazzam bir rakam." diye konuştu.

Günay, sadece rüzgar ve güneş kaynaklı yenilenebilir enerji toplam kurulu gücünün 34 bin megavat seviyesinde bulunduğunu belirterek, "Yenilenebilir enerji kurulu gücümüzün 2035 yılına kadar 120 bin megavata çıkarılması hedefleniyor. Bu, 10 yıl içerisinde yaklaşık 80 milyar dolarlık bir yatırım demek. Bu, Türkiye için çok önemli bir hedef ve gerçekleştiği zaman Türkiye'nin ekonomisi de çok olumlu noktaya gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Hedefi 120 Bin Megavat - Son Dakika

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