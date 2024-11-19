Türkiye'nin Yurt Dışı Varlıkları ve Yükümlülükleri - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Yurt Dışı Varlıkları ve Yükümlülükleri

Eylül 2024 itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 354,8 milyar, yükümlülükleri 672,9 milyar dolar.

19.11.2024 10:47
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Türkiye'nin eylül sonu itibarıyla yurt dışı varlıkları 354,8 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise 672,9 milyar dolar olarak hesaplandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül 2024 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları Eylül 2024'te geçen yılın sonuna göre yüzde 6,7 artışla 354,8 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 3,3 artışla 672,9 milyar dolar oldu. Böylece, "Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı" şeklinde tanımlanan net UYP, eylülde eksi 318,1 milyar dolar oldu.

Net UYP, 2023 sonunda eksi 318,6 milyar dolar seviyesindeydi.

Rezerv varlıklar kalemi eylülde 2023 sonuna göre yüzde 7,9 artışla 152,1 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi de yüzde 4,5 artışla 129,8 milyar dolar oldu. Bu dönemde diğer yatırımlar kategorisinin alt kalemlerinden olan bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 7,4 artışla 50 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeriyle döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2023 yıl sonuna göre yüzde 1,8 azalışla 190,9 milyar dolara geriledi.

Portföy yatırımları 119,1 milyar dolar oldu

Portföy yatırımları, eylül sonu itibarıyla 2023 yıl sonuna göre yüzde 23,6 artarak 119,1 milyar dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 14,2 artışla 33,7 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki Devlet İç Borçlanma Senetleri stoku 15,8 milyar dolar ve Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 3,7 artışla 44,1 milyar dolar oldu.

Diğer yatırımlar, ilgili dönemde yüzde 0,6 artarak 362,8 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, yüzde 3,2 azalarak 41,8 milyar dolar olurken, TL mevduatı da yüzde 27,8 artarak 21,8 milyar dolara çıktı.

Bankaların kredi stoku yüzde 12,6 yükselerek 70,5 milyar dolar, diğer sektörlerin toplam kredi stoku ise yüzde 1,3 artarak 102,4 milyar dolar oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Yurt Dışı Varlıkları ve Yükümlülükleri - Son Dakika

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