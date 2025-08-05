Türkiye Otomotiv İhracatı Temmuz\'da Yüzde 23 Arttı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ihracatının lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin temmuz ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23 artışla 3 milyar 838 milyon dolara ulaştı.

Otomotiv endüstrisinin ocak-temmuz dönemi ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 23 milyar 822 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Sektörün Türkiye ihracatından aldığı pay da yüzde 15,4 oldu.

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