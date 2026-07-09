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Türkiye Otomotivde Önde

Türkiye Otomotivde Önde
09.07.2026 23:19
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Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin hafif ticari araç ve otobüs üretiminde dünya ve Avrupa'da önde olduğunu açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Hafif ticari araç üretiminde 2025 yılı üretim rakamlarına göre dünyada dokuzuncu, Avrupa'da birinci sıradayız. Otobüs üretiminde ise dünyada dördüncü, Avrupa'da birinci sırada bulunuyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) İhracat Ödülleri Töreni'nde otomotiv sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi. OİB Başkanı Kemal Yazıcı, TİM Başkan Vekili Baran Çelik, ihracatçı firma yöneticileri ve davetlilerin de katıldığı programda, ihracat performanslarıyla öne çıkan firmalara ödülleri takdim edildi.

Programda konuşan Bakan Bolat, "Hükümetimizin son 23 yılda Türkiye ekonomisini düzenli ve istikrarlı şekilde büyütmeyi başarması, otomotiv sektörünü de olumlu etkiledi. Geçen yıl 41,5 milyar dolarlık ihracatla sektörümüz, sektörel bazda ilk sırada yer aldı. Otomotiv sektörü, Avrupa'nın beşinci büyük sektörü konumunda bulunuyor. Türkiye ise otomotiv üretiminde dünyada 13'üncü büyük üretim üssü konumuna ulaştı. Avrupa'da beşinci, dünyada 13'üncü sıradayız. Sektörümüz, Türkiye'nin geçen yıl gerçekleştirdiği 273 milyar dolarlık toplam ihracatın yüzde 15'inden fazlasını tek başına karşıladı" dedi.

"Hafif ticari araç üretiminde Avrupa'da birinci sıradayız"

Türkiye'nin otobüs ve hafif ticari araç segmentinde dünya devleri arasında yer aldığını belirten Bolat, "Hafif ticari araç üretiminde 2025 yılı üretim rakamlarına göre dünyada dokuzuncu, Avrupa'da birinci sıradayız. Otobüs üretiminde ise dünyada dördüncü, Avrupa'da birinci sırada bulunuyoruz. Bunlar gerçekten önemli başarılar. Binek otomobil üretiminde de Türkiye, Avrupa'da beşinci, dünyada ise 13'üncü büyük üretim üssü konumundadır" ifadelerini kullandı.

"Otomotiv sektörünün Türkiye'nin toplam ihracatındaki payı yüzde 15'in üzerinde"

Otomotiv sektörünün 41,5 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'nin toplam ihracatı içinde yüzde 15'in üzerinde pay aldığına dikkat çeken Bolat, "Bu rakamın 25 milyar doları ana sanayiden, 17,1 milyar doları ise tedarik ve yan sanayiden gelmektedir" diye konuştu.

Bolat, Türkiye ekonomisinin son 23 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürdüğünü belirterek, ekonominin 1 trilyon 640 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını söyledi. Bolat, konuşmasında Türkiye'nin genel ihracat performansına ilişkin verileri de paylaştı.

Haziran ayında mal ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22 artarak 25 milyar dolara ulaştığını ve bunun tüm zamanların en yüksek haziran ayı ihracat rakamı olduğunu belirten Bolat, "Yıllıklandırılmış verilere göre haziran sonu itibarıyla son 12 aylık mal ihracatımız yüzde 4,1 artışla 278 milyar dolara yükseldi. Yıl sonu için belirlediğimiz 282 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için geriye sadece 4 milyar dolarlık artış kaldı. Hizmet ihracatını da dahil ettiğimizde ise haziran sonu itibarıyla son 12 aylık ihracatımız 400,3 milyar dolara ulaşarak 400 milyar dolar eşiğini aştı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanı, Otomobil, İhracat, Ekonomi, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Otomotivde Önde - Son Dakika

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