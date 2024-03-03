Türkiye pazarında da yer alıyordu! Ev eşyaları satan Christmas Tree Shops iflas bayrağını çekti - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye pazarında da yer alıyordu! Ev eşyaları satan Christmas Tree Shops iflas bayrağını çekti

Türkiye pazarında da yer alıyordu! Ev eşyaları satan Christmas Tree Shops iflas bayrağını çekti

Türkiye pazarında da oldukça güçlü bir satıcı konumunda yer alan ABD merkezli ev eşyaları perakende zinciri Christmas Tree Shops küresel krize dayanamayıp iflas bayrağını çekti. 50 yılı aşkın süredir ev mobilyaları ve oyuncaklar üreten dev firma 72 şubesini kapatmak zorunda kaldı.

03.03.2024 11:04  Güncelleme: 11:09
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Küresel ekonomik kriz nedeniyle Türkiye'de iflas ve konkordato açıklayan çok sayıda şirketin yanı sıra, küresel ölçekli şirketlerin de iflas haberleri art arda duyulmaya devam ediyor. Ürettiği yılbaşı ağaçları ile Türkiye pazarında da oldukça güçlü bir satıcı konumunda yer alan ABD merkezli ev eşyaları üreten perakende zinciri Christmas Tree Shops iflas etti.

İFLAS HABERLERİNE BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ

Küresel kriz nedeniyle yaşanan iflas haberlerine bir yenisi daha eklendi. ABD merkezli ev eşyaları üreten perakende zinciri Christmas Tree Shops açıkladığı iflas kararının ardından hızla 72 mağazasını kapattı.

TÜRKİYE'DE DE ÜRÜN SATIŞLARI VARDI

Özellikle yılbaşı kutlamalarına yönelik ürettiği ürünler ile dünyanın birçok bölgesinde satış yapan şirket, ürettiği yılbaşı ağaçları ile Türkiye pazarında da oldukça güçlü bir satıcı konumundaydı.

Türkiye pazarında da yer alıyordu! Ev eşyaları satan Christmas Tree Shops iflas bayrağını çekti

DÜŞÜK PERFORMANS GÖSTEREN 10 ŞUBESİNİ KAPATMIŞTI

50 yılı aşkın bir süredir, indirimli perakendeci ev mobilyaları, yiyecekler, oyuncaklar ve yatak odası takımlarının yanı sıra aynı adı taşıyan yılbaşı süsleri ve sepetleri satan şirket, iflas belirtilerinin ortaya çıkması üzerine ilk aşamada düşük performans gösteren 10 şubesini kapatmıştı.

BÜTÜN ŞUBELER KEPENK İNDİRDİ

Buna karşın şirket, kapatılan 10 şirketin ardından performanslar ve gelirler tablosunda beklediği artışı gösteremedi. Bu durum, şirkete ait bütün şubelerin kepenk indirmesine neden olurken, açıklanan iflas bildiriminden sonra geriye kalan 72 şube de kapatıldı.

Türkiye, Finans, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye pazarında da yer alıyordu! Ev eşyaları satan Christmas Tree Shops iflas bayrağını çekti - Son Dakika

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