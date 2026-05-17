Türkiye-Rusya KazanForum İşbirlikleri - Son Dakika
Türkiye-Rusya KazanForum İşbirlikleri

17.05.2026 11:19
KazanForum, Türkiye ve Rusya için yatırım fırsatları sunuyor, ekonomik ilişkileri güçlendiriyor.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Rusya ile İslam dünyasını buluşturan KazanForum'un Türkiye açısından yatırım, finans ve katılım finansı alanlarında önemli fırsatlar sunduğunu, bölgesel ekonomik işbirliklerinin geliştirilmesine katkı sağladığını belirtti.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Rusya-İslam Dünyası: KazanForum çerçevesinde AA muhabirine değerlendirmede bulunan Dağlıoğlu, etkinliğin zamanla ekonomik başlıkların ötesine geçen çok boyutlu bir platforma dönüştüğünü ifade etti.

Dağlıoğlu, forumun kültürel boyutuna da dikkat çekerek, "Helal başlığı başta olmak üzere kültürel alanlarda da çok sayıda oturum düzenleniyor. Katılımcıların bir araya geldiği, fuarların ve görüşmelerin yapıldığı kapsamlı bir platform haline geldi." dedi.

Türkiye'nin odağında yatırım ve finans var

Türkiye'nin forumdaki önceliğinin yatırım ve finans alanları olduğuna işaret eden Dağlıoğlu, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında güçlü ticaret hacmi bulunduğunu dile getirdi.

Dağlıoğlu, bölgesel ekonomik ilişkiler kapsamında özellikle Tataristan başta olmak üzere Rusya'nın farklı bölgeleriyle Türkiye arasındaki ekonomik bağların çeşitlendiğini belirterek, "Sanayi ürünlerinden doğal kaynak dışı ürünlere kadar geniş bir ticaret çeşitliliği görüyoruz." ifadesini kullandı.

Katılım finansın Türkiye'nin önemli gündem başlıklarından biri olduğunu ve Rusya'da da bu alanda yasal düzenlemelerle yeni adımlar atıldığını anlatan Dağlıoğlu, "Müslüman nüfusun yoğun olduğu bölgelerde katılım finans enstrümanlarının uygulanmaya başladığını görüyoruz. Biz de bu ekosistemin büyümesi için karşılıklı çalışmalar yürütüyoruz, heyetler düzenliyoruz." diye konuştu.

Dağlıoğlu, Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkilerin arttığına dikkati çekerek, Türkiye'de faaliyet gösteren Rus sermayeli şirketlerin toplam yatırım değerinin 6 milyar doları aştığını bildirdi.

Tataristan'dan Türkiye'ye yönelik yatırımların da dikkati çekici seviyede olduğuna işaret eden Dağlıoğlu, Türkiye'nin uluslararası yatırımcılar için önemli bir merkez haline geldiğini vurguladı.

"KazanForum yeni işbirliklerine zemin hazırlıyor"

Dağlıoğlu, forum kapsamında gerçekleştirilen temasların somut ekonomik sonuçlar doğurmasını beklediklerini, Türk şirketleri için bölgede önemli bir pazara erişim fırsatı bulunduğunu aktardı.

Sanayi, petrokimya, makine, metal işleme ve gıda sektörlerinde güçlü şirketlerin bulunduğunu belirten Dağlıoğlu, bu alanlarda karşılıklı yatırım ve işbirliğinin artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Dağlıoğlu ayrıca Türkiye'nin yeni teşvik modeliyle uluslararası ticaret yapan şirketler için cazibe merkezi haline geleceğini ifade ederek, "İstanbul üzerinden daha geniş coğrafyalara erişim sağlayabilecek bir ticaret ekosistemi oluşturmayı amaçlıyoruz." dedi.

Program kapsamında iş insanları ve kamu temsilcileriyle yoğun temaslar yürütüldüğünü aktaran Dağlıoğlu, görüşmelerin gelecek dönemde somut işbirliklerine dönüşmesini umduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

