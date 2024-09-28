Türkiye, Rüzgar Enerjisinde Avrupa'nın Vazgeçilmezi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye, Rüzgar Enerjisinde Avrupa'nın Vazgeçilmezi

Türkiye, Rüzgar Enerjisinde Avrupa\'nın Vazgeçilmezi

GWEC Strateji Direktörü Feng Zhao, Türkiye'nin rüzgar enerjisi ekipman tedarikinde Avrupa için kritik bir pazar olduğunu vurguladığı konuşmasında, üretim kapasitesinin artırılmasının önemine değindi.

28.09.2024 11:17
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Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) Strateji Direktörü Feng Zhao, rüzgar enerjisi ekipman tedarikinde Türkiye'nin özellikle Avrupa için vazgeçilmez bir pazar olduğunu belirterek, "Rüzgar enerjisi ekipman üretiminde Avrupa büyük oranda Çin'e bağımlı ancak tedarik zinciri değişiminde yumuşak geçiş gerekiyor, Türkiye sahip olduğu imkan ve potansiyelle avantajlı konumda bulunuyor." dedi.

Zhao, Karasal ve Deniz Üstü Rüzgar Etkinliği (WindEnergy Hamburg) kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin enerji dönüşümü için gerekli kapasite artışında her yıl ortalama 1 gigavat hacim yarattığına işaret eden Zhao, "Bu dönüşümü hayata geçirmek için 1 megavatı bile hesaba katmalıyız. Kapasite artışında Avrupa'da sadece birkaç ülke Türkiye ile yarışabiliyor. Bunlar Almanya, İspanya gibi uzun yıllardır rüzgar enerjisi sektöründe olan ülkeler." diye konuştu.

Zhao, Türkiye'nin küresel rüzgar enerjisi kurulu gücüne sağladığı kapasite artışı ve ekipman üretimi ile kattığı değerle Avrupa'da ilk 10'da bulunduğuna işaret etti. Zhao, şöyle devam etti:

"Türkiye ekipman üreten bir ülke. Daha da önemlisi tedarik zinciri güvenliği ve bu zincirin devamlılığını sağlayabilen bir ülke konumunda. Coğrafi olarak doğu ile batının birleştiği eşsiz avantajlara sahip. Bu durumda özellikle Kovid-19 salgını sonrası oluşan tedarik zinciri sıkıntılarında Türkiye'nin rolü ortaya çıktı. Çin kadar büyük kapasiteli olmasa da ekipman talebine cevap verebilen bir ülke oldu. Üretim kapasitesini belki 3'e katlayarak ve Avrupa ile rüzgarda daha fazla işbirliği yaparak sektörün gelişimi desteklenebilir. Rüzgar enerjisi ekipman tedarikinde Türkiye özellikle Avrupa için vazgeçilmez bir pazar. Ekipman üretiminde Avrupa büyük oranda Çin'e bağımlı ancak tedarik zinciri değişiminde yumuşak geçiş gerekiyor, Türkiye sahip olduğu imkan ve potansiyelle avantajlı konumda bulunuyor."

Türkiye'de yatırımcıların ilgi duyduğu yenilenebilir enerji kaynaklı yeşil hidrojen üretimi konusunda da bilgi veren Zhao, "Yeşil hidrojen ve amonyak üretimi konusu Kovid-19 salgınından önce çıkmıştı. Bu iki konu da şu an enerji sektörünün anahtar konuları halinde geldi. Bu teknoloji hala çok yeni olsa da birkaç yıl içinde küçük ölçekli yeşil hidrojen projelerinin hayata geçeceğini öngörüyoruz. Yüksek maliyetler sebebiyle beklenenden biraz daha yavaş ilerlese de gerçekleşecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Yenilenebilir enerji artışında rüzgar enerjisine büyük iş düşüyor"

GWEC Endüstri Üst Yöneticisi (CIO) Stewart Mullin de enerji dönüşümü için gerekli yenilenebilir enerji artışında rüzgar enerjisine büyük iş düştüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Rüzgar enerjisinin enerji dönüşümüne anlamlı katkısı için mevcut kapasite artışının iki katına çıkması gerekiyor. Türkiye dahil tüm ülkelerin buna katılımı oldukça önemli. Dünyada yeni rüzgar enerjisi kurulumları için yeterli ekipman var mı, yeterli elaman var mı, yeterli kapasite açılacak mı? Sektörde odaklandığımız konular bunlar."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye, Rüzgar Enerjisinde Avrupa'nın Vazgeçilmezi - Son Dakika

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