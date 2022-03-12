Türkiye savaş krizini fırsata çeviriyor: 5 bin şirket Türkiye'ye davet edildi! Putin de tedarik için Türkiye'ye yöneldi - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye savaş krizini fırsata çeviriyor: 5 bin şirket Türkiye'ye davet edildi! Putin de tedarik için Türkiye'ye yöneldi

12.03.2022 08:56
Türkiye savaş krizini fırsata çeviriyor: 5 bin şirket Türkiye'ye davet edildi! Putin de tedarik için Türkiye'ye yöneldi

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası bu ülkeden çıkmaya hazırlanan ABD şirketleri, ABD Büyükelçiliği tarafından Türkiye'ye davet edildi. 5 bin şirketinin Türkiye'ye yatırımlarda bulunması bekleniyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişiminin ardından ABD'nin bu ülkeye uyguladığı yaptırımların ardından BP, Shell, Exxon, Daimler, Toyota, Ford Nike, Adidas, McDonald's, KFC, Starbucks, Coca-Cola, PepsiCo, Airbnb, Netflix, Visa, Mastercard, ve American Express, Apple, Levi's, Walt Disney, Sony gibi daha pek çok ABD merkezli uluslararası şirketler savaşı protesto için Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı.

Cumhuriyet gazetesinden Jale Özgentürk'e konuşan Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi Türkiye Amerikan İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, geçen hafta konsey üyeleri ile yeni ABD Büyükelçisi Jeff Flake arasında yapılan görüşmede gündeme gelen bir konuyu şöyle anlattı:

"Rusya'da ABD'li 5 bine yakın şirket var. Çıkmak için yer arıyor. Bu şirket temsilcilerinin ABD Büyükelçiliği tarafından Türkiye'ye davet edildiğini öğrendik. Türkiye'nin güvenli bir liman olacağı tavsiyesi verilmiş. Servis şirketlerinin yanında üretim yapan fabrikalar var. Bu konuda ciddi bir çalışma yapılacak."

RUSYA DA, TÜRKİYE'YE YÖNELDİ

Rus haber ajansları, Çin'in Rusya'ya Boeing ve Airbus bileşenlerinin tedarikini durdurduğunu açıkladı. Reuters'ın, Rus basınından aktardığına göre, Çin'in Rus havayollarına uçak parçaları tedarik etmeyi reddettiği belirtildi. Bunun üzerine Rusya'nın yönünü Türkiye ve Hindistan'a çevirdiği aktarıldı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Batı'nın yaptırımlarının sertleşmesi sonucu Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın, bu hafta Rus yolcu uçuşlarının güvenliğinin tehdit altında olduğu konusunda uyarıldığı belirtildi. Rus Interfax haber ajansına konuşan ve uçağın uçuşa elverişliliğini sağlamaktan sorumlu bir Rosaviatsia yetkilisi olan Valery Kudinov, Rusya'nın Çin'den parça tedariğinin kısıtlanmasının ardından, Moskova yönetiminin, Türkiye ve Hindistan'da fırsat arayacaklarını söyledi.

ÇİN İLK KEZ 'SAVAŞ' DEDİ

Öte yandan, Çin'nin, Rusya'ya parça tedarikinin durduracağını hemen açıklamasının ardından, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 16'ncı gününde, Putin'in saldırılarını ilk kez "savaş" olarak nitelendirdi ve son iki hafta içinde Rusya'yı desteklemek ve kınamak arasında gidip gelen Pekin yönetiminin kullandığı en net ifadeler oldu.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin aktardığına göre, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, bugün Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile yaptığı video konferans görüşmesinde, "Savaşın mümkün olan en kısa sürede durduğunu görmeyi umuyoruz." ifadelerinde bulundu.

YORUMLAR
500
ABD Dışişleri Sözcüsü: Türkiye'nin Ukrayna konusundaki diplomatik girişimlerinden memnunuz ABD Dışişleri Sözcüsü: Türkiye'nin Ukrayna konusundaki diplomatik girişimlerinden memnunuz NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye'ye çağrı: Tüm NATO müttefiklerinin yaptırımlara destek vermeli NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye'ye çağrı: Tüm NATO müttefiklerinin yaptırımlara destek vermeli

Türkiye, Ukrayna, Rusya, Çin, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye savaş krizini fırsata çeviriyor: 5 bin şirket Türkiye'ye davet edildi! Putin de tedarik için Türkiye'ye yöneldi - Son Dakika


Son Dakika
09:01 Savaşın 17. günü: Ukrayna, Kiev yakınlarında konuşlanan Rus tanklarını yok etti
08:59 Lolipop beğenildi mi, beğenilmedi mi? Gülşen'in yeni klibi konusunda kafalar karışık
08:56 Türkiye savaş krizini fırsata çeviriyor: 5 bin şirket Türkiye'ye davet edildi! Putin de tedarik için Türkiye'ye yöneldi
08:38 Her yerde aranıyordu! 30 saat sonra tırın içinde ölü bulundu! Hem de direksiyon başında
08:30 İstanbul'da bugüne dikkat: Hem vali hem İBB başkanı uyardı, en yoğun yağış bugün olacak
08:21 Türkiye'nin karla imtihanı sürüyor: Bitlis'te öğretmenevi çığ altında kaldı, Bursa'da zincirleme kaza
08:19 Özcan Deniz, İranlı sevgilisine 'evlenelim' dedi
07:56 Ayçiçek yağı infiali diner mi? Rusya'dan gelen tonlarca ayçiçek yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'na ulaştı
07:55 Dev geminin dümeni kilitlenince Boğaz'da faciaya ramak kaldı
07:49 Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek? İllerimizde bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 09:06:29. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye savaş krizini fırsata çeviriyor: 5 bin şirket Türkiye'ye davet edildi! Putin de tedarik için Türkiye'ye yöneldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement