Türkiye savaş krizini fırsata çeviriyor: 5 bin şirket Türkiye'ye davet edildi! Putin de tedarik için Türkiye'ye yöneldi - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişiminin ardından ABD'nin bu ülkeye uyguladığı yaptırımların ardından BP, Shell, Exxon, Daimler, Toyota, Ford Nike, Adidas, McDonald's, KFC, Starbucks, Coca-Cola, PepsiCo, Airbnb, Netflix, Visa, Mastercard, ve American Express, Apple, Levi's, Walt Disney, Sony gibi daha pek çok ABD merkezli uluslararası şirketler savaşı protesto için Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı.

Cumhuriyet gazetesinden Jale Özgentürk'e konuşan Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi Türkiye Amerikan İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, geçen hafta konsey üyeleri ile yeni ABD Büyükelçisi Jeff Flake arasında yapılan görüşmede gündeme gelen bir konuyu şöyle anlattı:

"Rusya'da ABD'li 5 bine yakın şirket var. Çıkmak için yer arıyor. Bu şirket temsilcilerinin ABD Büyükelçiliği tarafından Türkiye'ye davet edildiğini öğrendik. Türkiye'nin güvenli bir liman olacağı tavsiyesi verilmiş. Servis şirketlerinin yanında üretim yapan fabrikalar var. Bu konuda ciddi bir çalışma yapılacak."

RUSYA DA, TÜRKİYE'YE YÖNELDİ

Rus haber ajansları, Çin'in Rusya'ya Boeing ve Airbus bileşenlerinin tedarikini durdurduğunu açıkladı. Reuters'ın, Rus basınından aktardığına göre, Çin'in Rus havayollarına uçak parçaları tedarik etmeyi reddettiği belirtildi. Bunun üzerine Rusya'nın yönünü Türkiye ve Hindistan'a çevirdiği aktarıldı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Batı'nın yaptırımlarının sertleşmesi sonucu Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın, bu hafta Rus yolcu uçuşlarının güvenliğinin tehdit altında olduğu konusunda uyarıldığı belirtildi. Rus Interfax haber ajansına konuşan ve uçağın uçuşa elverişliliğini sağlamaktan sorumlu bir Rosaviatsia yetkilisi olan Valery Kudinov, Rusya'nın Çin'den parça tedariğinin kısıtlanmasının ardından, Moskova yönetiminin, Türkiye ve Hindistan'da fırsat arayacaklarını söyledi.

ÇİN İLK KEZ 'SAVAŞ' DEDİ

Öte yandan, Çin'nin, Rusya'ya parça tedarikinin durduracağını hemen açıklamasının ardından, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 16'ncı gününde, Putin'in saldırılarını ilk kez "savaş" olarak nitelendirdi ve son iki hafta içinde Rusya'yı desteklemek ve kınamak arasında gidip gelen Pekin yönetiminin kullandığı en net ifadeler oldu.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin aktardığına göre, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, bugün Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile yaptığı video konferans görüşmesinde, "Savaşın mümkün olan en kısa sürede durduğunu görmeyi umuyoruz." ifadelerinde bulundu.