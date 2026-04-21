Türkiye, Sea-Air-Space 2026 Fuarında
Türkiye, Sea-Air-Space 2026 Fuarında

21.04.2026 03:09
Türkiye, ABD'deki denizcilik fuarında gemi inşa kapasitesini tanıttı ve stratejik işbirlikleri geliştirdi.

Türkiye'nin gemi inşa sanayisi temsilcileri, ABD'nin büyük denizcilik ve savunma fuarlarından biri olan Sea-Air-Space 2026'ya katılım sağladı.

Dünyanın önde gelen denizcilik ve savunma şirketleri, ABD'nin Maryland eyaletindeki National Harbor'da düzenlenen Sea-Air-Space 2026 fuarında bir araya geldi.

Savunma teknolojilerindeki son ilerlemeler ve güncel stratejik gelişmelerin ele alındığı organizasyonda, yükselen startuplardan Fortune 500 şirketlerine kadar denizcilik ve savunma alanında faaliyet gösteren yüzlerce firma ürün ve hizmetlerini sergiledi.

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) de Intel Marine firması ve sektör paydaşlarıyla fuarda yer alarak Türkiye'nin gemi inşa sektörünün kapasitesini ve teknolojik yetkinliğini tanıttı.

ABD pazarına yönelik stratejik işbirliği model

GİSBİR'den yapılan açıklamada, ABD pazarına sunulan stratejik işbirliği modeliyle denizcilik sektöründeki kapasite ihtiyacına köklü çözümler getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

ABD denizcilik sektöründe yaşanan yoğunluk ve altyapı ihtiyacına karşı Türkiye'nin küresel ölçekteki üretim yetkinliğine dikkat çekilen açıklamada, Türkiye'nin gemi inşa ve onarımındaki yüksek standartlarını ABD pazarına taşıyan bu modelle iki ülke arasındaki ticari ve stratejik ilişkilerin bir üst seviyeye taşınmasının amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, ABD menşeli Intel Marine firması ile işbirliği yapılarak bazı Türk tersaneleri tarafından ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın (USCG) ihtiyaçları doğrultusunda açılan hafif ve orta sınıf buzkıran ihalesi için resmi teklif sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, geliştirilen üçlü stratejik iş modelinde Fin mühendislik firmalarının buz sınıfı gemilerdeki ileri teknoloji tecrübesinin, Türk tersanelerinin inşa süreçlerindeki hızı ve verimliliğinin, ABD'nin operasyonel gerekliliklerini karşılayacak tersane altyapısıyla birleştirilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

"Türkiye gemi inşasının kapasitesini göstermek istedik"

GİSBİR Genel Sekreteri Mehtap Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birlik olarak ilk kez Sea-Air-Space fuarına katıldıklarını söyledi.

ABD'nin gemi inşa alanında uzun yıllardır korumacı bir politikası olduğunu anımsatan Özdemir, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin gemi inşasına özel ilgi göstermesiyle sektörün işbirliklerine daha açık hale geldiğini belirtti.

Özdemir, "Bu anlamda biz de burada Türkiye gemi inşasının kapasitesini göstermek istedik." dedi.

Türkiye'nin 85 aktif tersanesiyle hem ticari hem de askeri alanda güçlü bir üretim altyapısına sahip olduğunu işaret eden Özdemir, bu bilgi birikimini ve deneyimi dünyanın farklı ülkelerindeki paydaşlarla iş birliği yaparak geliştirmek istediklerini ifade etti.

GİSBİR Amerika Temsilcisi ve Intel Marine şirketinin kurucusu Pierce Vanlı da Amerikan gemi sanayisindeki ihtiyaçları karşılamayı, ABD'deki projeleri takip ederek Türkiye'deki tersanelere yönlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Vanlı, ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ihtiyaç duyduğu hafif ve orta sınıf buzkıran gemi projelerinin tasarım ve üretim süreçlerinde Türk tersanelerinin yer almasını sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu
Hepsi İstanbul’da ele geçirildi Resmen cephanelik Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Resmen cephanelik
İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı O kadın ilk kez konuştu İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı! O kadın ilk kez konuştu
Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi
Aydın’da taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi, hayatını kaybetti Aydın'da taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi, hayatını kaybetti
Belediye garajında husumetlisi tarafından öldürüldü Belediye garajında husumetlisi tarafından öldürüldü

23:37
Generali Türkiye’yi tehdit ediyordu Ugandalı gençlerden Bizim Çocuklar’a özel marş
Generali Türkiye'yi tehdit ediyordu! Ugandalı gençlerden Bizim Çocuklar'a özel marş
23:03
Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan ilk takım oldu
Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan ilk takım oldu
22:31
Dünya Kupası öncesi kriz FIFA ile New Jersey yönetimi arasında fahiş bilet tartışması
Dünya Kupası öncesi kriz! FIFA ile New Jersey yönetimi arasında fahiş bilet tartışması
22:26
Rusya’da 40 İsrailli gözaltına alındı
Rusya'da 40 İsrailli gözaltına alındı
21:30
Trump: İran’la bir anlaşma olana kadar Hürmüz’de ablukayı kaldırmayacağız
Trump: İran'la bir anlaşma olana kadar Hürmüz'de ablukayı kaldırmayacağız
21:04
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
