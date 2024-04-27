Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ\'ye ait taşınmazın satışı onaylandı

Ekonomi

Özelleştirme kapsamında yer alan, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Ağrı'daki taşınmazın satışına onay verilmesi kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, özelleştirme kapsam ve programında yer alan, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı, Ağrı'nın merkez ilçesinde bulunan 9 bin 486 metrekarelik taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 66 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Bilgiç İnşaat Tekstil Gıda Tarım Nakliye Gayrimenkul İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketine satışı onaylandı.