Türkiye Şeker Fabrikaları, pancar üreticilerine 709 milyon lira çapa avansı ödedi

Ekonomi

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ, pancar ekimi yapan üreticilerin 709 milyon lira çapa avanslarının, bugün itibarıyla hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

Şirketin sosyal medya hesabı X'ten çapa avans ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı.

Pancar ekimi yapan üreticilerin 709 milyon lira çapa avanslarının bugün itibarıyla hesaplarına yatırıldığı belirtilen paylaşımda, "Üreticilerimize bereketli olsun. Destek bizden üretmek sizden." ifadesi kullanıldı.