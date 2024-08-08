Türkiye Sigorta Birliği, Avrupa Sigorta Birliği'nin strateji belgesini Türkçeleştirerek yayımladı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Sigorta Birliği, Avrupa Sigorta Birliği'nin strateji belgesini Türkçeleştirerek yayımladı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Avrupa Sigorta Birliği'nin 'Sigorta Önemlidir-Insurance Matters' başlığıyla yayımladığı strateji belgesini Türkçeleştirerek sigorta ekosistemine katkıda bulundu.

08.08.2024 16:38
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Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) üyesi olduğu Avrupa Sigorta Birliği'nin (Insurance Europe) "Sigorta Önemlidir-Insurance Matters" başlığıyla yayımladığı strateji belgesini Türkçeleştirerek sundu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Avrupa Sigorta Birliği tarafından "Insurance Matters" başlığıyla sunulan strateji belgesini Türkçeleştiren TSB, web sitesinde yayımlayarak sigorta ekosistemine katkıda bulundu.

Belge, daha müreffeh, dirençli ve rekabetçi bir Avrupa sigorta sektörünün önceliklerini ele alıyor. AB politika yapıcılarını koruma açıklarını azaltmaya, iklim değişikliğiyle mücadeleye devam etmeye, özel yatırımları artırmaya ve düzenlemelere yeni bir yaklaşım getirmeye çağıran belge, sigorta sektörünün bu hedeflere ulaşmasındaki katkıyı artırmasını sağlayacak tavsiyelerde bulunuyor.

Avrupa Sigorta Birliği'nin çalışmasında AB için dört öncelik, "koruma açıklarının ele alınması", "iklim değişikliği", "AB'ye özel yatırımın artırılması" ve "AB mevzuatına yeni yaklaşım" olarak öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı, Avrupa Sigorta Birliği'nin "Sigorta Önemlidir" mottosuyla yayımladığı çalışmanın Avrupa'daki sigorta sektörünün ekonomiye sağladığı katkıları detaylı bir şekilde ele almasıyla önemli sonuçları barındırdığını belirtti.

Obalı, Türkiye sigorta sektörünün de bu tür strateji belgelerinden faydalanarak kendi stratejik planlarını oluşturduğunu, global rekabet gücünü artırmaya çalıştığının altını çizerek, "Özellikle, dijitalleşme, yenilikçilik, iklim değişikliği, yeşil ekonomi ve sürdürülebilirlik konularında atılacak adımlar, sektörümüzün geleceği için kritik öneme sahiptir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Sigorta Birliği, Avrupa Sigorta Birliği'nin strateji belgesini Türkçeleştirerek yayımladı - Son Dakika

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