Türkiye Sigorta Birliği BES'te sistemik sorun veya likidite problemi olmadığını açıkladı

Türkiye Sigorta Birliği BES'te sistemik sorun veya likidite problemi olmadığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Birliği, BES'te herhangi bir sistemik sorun veya likidite problemi bulunmadığını açıkladı. Birlik, piyasa dalgalanmalarının etkisinin yakından takip edildiğini bildirdi.
Türkiye Sigorta Birliği: BES'te herhangi sistemik bir sorun veya likidite problemi bulunmuyor, piyasa dalgalanmalarının etkisi yakından takip ediliyor
Kaynak: AA
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