Türkiye, Sürdürülebilir Gıda Projeleri İçin Ortak Fon Çağrısı Başlattı

Ekonomi

Türkiye, gıda arzında devamlılık, yenilikleri teşvik ve daha güçlü bir gıda sistemi geliştirilebilmesi amacıyla "Sürdürülebilir Gıda Sistemleri İçin Avrupa Ortaklığı"nın (FutureFoodS) açtığı ilk uluslararası ortak fonlanan çağrı kapsamında Avrupa ülkeleriyle projeler yürütecek.

AA muhabirinin TÜBİTAK'tan edindiği bilgiye göre, kurum bünyesinde Avrupa'nın gıda üretim ve tüketim süreçlerini daha sürdürülebilir ve dirençli sistemlere dönüştürmeyi amaçlayan "FutureFoodS 2024 Yılı Çağrısı"na çıkıldı.

İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve gıda güvenliği gibi gıda sistemlerin karşılaştığı karmaşık zorluklara yönelik ortak çözümler de sunan FutureFoodS, önde gelen uzmanlar, araştırma kurumları, işletmeler ve karar alıcıları bir araya getiriyor.

Ortaklık, geleceği şekillendiren teknolojilerin entegrasyonu, döngüsel ekonomi ilkeleri ve sürdürülebilirlik stratejileriyle gıda üretiminin çevresel ayak izini en aza indirmeyi, tüketici sağlığını iyileştirmeyi ve gıda zincirinin ekonomik sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyor.

FutureFoodS, Avrupa gıda sistemlerinin dirençli ve sürdürülebilir bir geleceğe ulaşması için inovasyona ve bilgi paylaşımının önemine de dikkati çekiyor.

Bu kapsamda, ortaklığın ilk uluslararası ortak fonlanan çağrısı açıldı. Çağrı, Türkiye'den TÜBİTAK'ın da aralarında olduğu 19 ülkedeki 36 fonlama kuruluşunu bir araya getirerek, sürdürülebilir bir gıda geleceği yaratmaya yönelik yenilikçi araştırma ve geliştirme projelerini desteklemek amacıyla 40 milyon avroya kadar ortak fon sağlayacak.

3 ülkeden 3 ortaklık

Çağrının konu başlıkları, "Sürdürülebilir ve dirençli gıda sistemlerine doğru yol almak", "Yeni gıdalar-Talep ve arzın yeniden yönlendirilmesi yoluyla gıda tasarımı, işleme ve tedarikinde yenilikleri teşvik etmek" ve "Sürdürülebilir gıda tercihlerini güçlendirmek-Gıda ortamlarını ve beslenme değişimlerini sağlamak" olarak sıralandı.

Konu başlıklarından en fazla biri seçilerek hazırlanacak ortak proje önerilerinde, uluslararası çağrı başvuru koşullarına uyulması gerekiyor. Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun, çağrıya katılan en az 3 ülkeden fonlanacak 3 ortaktan oluşması gerekiyor.

Çağrıya, Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar) başvurabilecek.

210 bin avroya kadar destek

Proje süresi en fazla 36 ay olarak belirlendi. TÜBİTAK'tan talep edilen katkı, kurum hissesi ve proje teşvik ikramiyesi hariç proje başına 210 bin avroyu, yürütücü kuruluş başına yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 125 bin avroyu, özel kuruluşlar için 210 bin avroyu aşamayacak.

Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları, belirlenen bütçeleri üzerinden yüzde 100, büyük ölçekli özel kuruluşlar yüzde 60 ve KOBİ'ler yüzde 75 desteklenecek. Destek kalemleri arasında personel giderlerinden yurt içi ve dışı seyahate, alet makine ve teçhizattan danışmanlığa kadar çeşitli kalemler yer alıyor.

15 Ocak 2025'e kadar proje önerileri sunulabilecek

Uluslararası proje önerilerinin Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih 15 Ocak 2025 olarak belirlendi. Birinci Aşama proje önerileri TÜBİTAK ulusal başvurusu için son tarih 17 Ocak, Birinci Aşama önerilerinin TÜBİTAK ulusal başvurusu e-imza süreçleri için son tarih 22 Ocak ve İkinci Aşama önerilerinin Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih 9 Temmuz olarak ilan edildi.

Projelere 2025 sonu ve 2026 başında başlanması bekleniyor.

Çağrı kapsamında TÜBİTAK'a yapılacak ulusal başvurular, son başvuru tarihinden önce ve yalnızca elektronik imzayla (e-imza) yapılabilecek. e-İmza sürecinin belirtilen son tarihlerden önce tamamlanmış olması gerekecek.