Türkiye-Türkmenistan Ticaret Hedefi 5 Milyar Dolar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türkiye-Türkmenistan Ticaret Hedefi 5 Milyar Dolar

Türkiye-Türkmenistan Ticaret Hedefi 5 Milyar Dolar
02.07.2025 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Bolat, Türkmenistan ile ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkmenistan ile ikili ticaretimizde dengenin sürdürülmesi, ürün çeşitliliğinin artırılması ve Cumhurbaşkanımızın belirlediği 5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkmenistan Ticaret Fuarı ve F İstanbul Gıda ve İçecek Ürünleri, Üretim Teknolojileri İhracat Fuarı'nın açılış programına katıldı. Bakan Bolat açılış programında yaptığı konuşmada Türkmenistan ile olan ticaret hacmine ilişkin bilgi verdi. Türkiye'nin tarımsal hasıla büyüklüğü hakkında da konuşan Bolat, tarımsal hasıla büyüklüğünün 74 milyar dolara ulaştığını belirtti.

"5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine bir an önce ulaşılması asıl hedefimizdir"

Bu yılın ilk 6 ayında Türkmenistan ve Türkiye arasındaki ticaret hacminde yaklaşık yüzde 26,3 artış olduğunu belirten Bolat, "Bu yıl, Türkmenistan ile ticaret hacmimiz 2,2 milyar dolar seviyesine ulaştı, yıl sonunda bu rakamın 3 milyar doları aşmasını bekliyoruz. İkili ticaretimizde bu dengenin sürdürülmesi, ürün çeşitliliğinin arttırılması ve bu sayede Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine bir an önce ulaşılması asıl hedefimizdir" ifadelerini kullandı.

Türkmenistan'da yapılan yatırımlardan bahseden Bolat, "Türkmenistan'la ticari ortaklıklarımızın ötesinde karşılıklı yatırımlar ve müteahhitlik alanında da uzun bir geçmişe dayanan ilişkilerimizi yoğunlaştırarak sürdürüyoruz. Ülkemizin Türkmenistan'daki yatırımları 200 milyon doları aşmıştır. Ayrıca, bugüne kadar Türk müteahhitleri Türkmenistan'da bin 99 proje üstlenmiştir. Altyapıdan enerji santrallerine, konutlardan akıllı şehirlere kadar geniş bir alana yayılan müteahhitlik projelerinin değeri 54 milyar doları geçmiştir" şeklinde konuştu.

Enerji alanına ilişkin de bilgi paylaşan Bolat, "Enerji alanında yakın zamanda hayata geçirilen ortak çalışmaya da burada değinmek istiyorum. Bildiğiniz üzere, 1 Mart 2024 tarihinde imzalanan "Doğal Gaz Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı" ve "Niyet Beyanı" ile Türkmen gazının Türkiye üzerinden Avrupa pazarına ulaşması, ülkelerimiz arasında yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir iş birliği boyutu da taşımaktadır" diye konuştu.

"Üretim olarak Türkiye'mizde 74 milyar dolarlık tarım ve gıda sanayi büyüklüğüne sahibiz"

Bakan Bolat, Türkmenistan ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerle ilgili açıklamasının ardından eş zamanlı olarak gerçekleştirilen F İstanbul Gıda İçecek Ürünleri ve Üretim Teknolojileri Fuarı'na ilişkin de bilgi verdi. Bakan Bolat Türkiye'nin tarım alanındaki büyüklüğünden bahsederken, "Bugün üretim olarak Türkiye'mizde 74 milyar dolarlık tarım ve gıda sanayi büyüklüğüne sahibiz. Bu rakam 2002'deki 24,5 milyar dolara kıyasla tam 3 katı dolar bazında artışı temsil etmekte. Avrupa'da birinci, dünyada ilk 10 ülke arasındayız. İhracatta da tarım ürünleri ve gıda sanayileri 32,5 milyar dolarlık ülkemize döviz kazandırıyorlar, tarım ve gıda sanayinde net 11 milyar dolar dış ticaret fazlamız bulunmakta. Dünyanın batıda ve doğuda, kuzeyde ve güneyde bütün ülkelerine ihracat yapma başarımız söz konusudur. İhracatçılarımıza, üreticilerimize sonsuz teşekkürler ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, "Ülkemiz; fındık, buğday unu, rafine ayçiçeği yağı, kuru üzüm, kuru kayısı, kuru incir, Antep fıstığı, bulgur gibi ürünlerde dünya ihracatında ilk sırada yer almaktadır. Hayvansal ürünler ve şekerli mamullerde ise dünyanın en önde gelen üretici ve ihracatçı ülkelerinden biri konumundayız" açıklamalarında bulundu.

Eş zamanlı gerçekleştirilen fuarların açılış programı protokol konuşmalarının ardından kurdele kesimi ile son buldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanı, Türkmenistan, Ömer Bolat, istanbul, Politika, Ekonomi, Türkiye, Üretim, Enerji, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Türkmenistan Ticaret Hedefi 5 Milyar Dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Beko’da yeni bir ayrılık daha Fenerbahçe Beko'da yeni bir ayrılık daha
FIFA’dan dev maç öncesi Kenan Yıldız ve Arda Güler’e övgü FIFA'dan dev maç öncesi Kenan Yıldız ve Arda Güler'e övgü
Fenerbahçe’den Jayden Oosterwolde harekatı Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde harekatı
Caner Erkin yeni takımına imzayı attı Caner Erkin yeni takımına imzayı attı
Trump: Gazze’de ateşkesin gelecek hafta sağlanmasını umuyoruz Trump: Gazze'de ateşkesin gelecek hafta sağlanmasını umuyoruz
Beşiktaş’ın yeni yıldızı Abraham İstanbul’a geldi İşte ilk sözleri Beşiktaş'ın yeni yıldızı Abraham İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri
Trump, Elon Musk’ı sınır dışı etmekle tehdit etti Trump, Elon Musk'ı sınır dışı etmekle tehdit etti
Yangının ortasında kuş yuvasını kurtardılar Yangının ortasında kuş yuvasını kurtardılar
Yenidoğan duruşmasında avukatın sözleri ortalığı karıştırdı Yenidoğan duruşmasında avukatın sözleri ortalığı karıştırdı
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmada detaylar ortaya çıktı: 281 milyonluk kamu zararı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada detaylar ortaya çıktı: 281 milyonluk kamu zararı
Elazığ’da havai fişek ve dilek balonu kullanımı yasaklandı Elazığ'da havai fişek ve dilek balonu kullanımı yasaklandı

15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 2028 mesajı Salon bir anda ayağa kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı
14:49
Muhammed Yakut’un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra...
Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra...
13:50
Leman dergisi soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
Leman dergisi soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
22:28
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı
22:21
Yaşlı adam, teras katında demirlere asılı halde ölü bulundu
Yaşlı adam, teras katında demirlere asılı halde ölü bulundu
22:06
Deprem sırasında serum takılı köpeğin yanına koştu
Deprem sırasında serum takılı köpeğin yanına koştu
22:06
Ümit Özdağ’dan CHP mitingi yasağına “Leman“ gerekçesi
Ümit Özdağ'dan CHP mitingi yasağına "Leman" gerekçesi
21:41
Putin ile Macron arasında yaklaşık 3 yılın ardından ilk görüşme
Putin ile Macron arasında yaklaşık 3 yılın ardından ilk görüşme
21:24
MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan Kuzey Irak’ta kritik temaslar
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Kuzey Irak'ta kritik temaslar
21:21
Doğal gaza konutlarda yüzde 24.6 zam
Doğal gaza konutlarda yüzde 24.6 zam
20:18
Nicolo Zaniolo için karar çıktı
Nicolo Zaniolo için karar çıktı
20:10
Bakan Yumaklı son durumu paylaştı 3 şehrimizde yangınlar kısmen kontrol altında
Bakan Yumaklı son durumu paylaştı! 3 şehrimizde yangınlar kısmen kontrol altında
20:06
Elazığ’da havai fişek ve dilek balonu kullanımı yasaklandı
Elazığ'da havai fişek ve dilek balonu kullanımı yasaklandı
19:52
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmada detaylar ortaya çıktı: 281 milyonluk kamu zararı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada detaylar ortaya çıktı: 281 milyonluk kamu zararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2025 15:53:53. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye-Türkmenistan Ticaret Hedefi 5 Milyar Dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.