Türkiye Un İhracatında Zirveye Oynuyor

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Başkanı Erhan Günhan Ulusoy, "Toprağın hediyesi buğday, çiftçinin emeğiyle hayat bulurken sanayicilerin de ihracatla Türkiye bayrağını dünyaya taşımasını sağlıyor." ifadesini kullandı.

IAOM Avrasya Başkanı Erhan Günhan Ulusoy, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, un sanayisinin tarihinin Anadolu'da yazıldığını belirtti.

Türkiye'nin tahıl üretiminin yüzde 60'ını buğdayın oluşturduğunu vurgulayan Ulusoy, "Toprağın hediyesi buğday, çiftçinin emeğiyle hayat bulurken sanayicilerin de ihracatla Türkiye bayrağını dünyaya taşımasını sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Toplam tüketimde yerli buğdayın payının maksimum düzeye çıkarılması gerektiğini kaydeden Ulusoy, "Bu sayede çiftçilerimiz daha fazla kazanırken, un sanayimiz tamamen iç pazardan elde ettiği ham madde ile ihracatını gerçekleştirecek ve gerçekleşen ihracat ile ekonomimize daha fazla döviz kazandırmış olacağız." ifadesini kullandı.

Ulusoy, işletmeci ve çiftçi tarafında teşviklerin sağlanması, sistemin sağlam temellere oturması ve uzun vadede ülke ekonomisi ile tarımına avantaj sunması açısından önemli olan lisanslı depoculuğun, dünyada gelişmiş sistem örneklerinin bulunduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"(Lisanslı depoculuk) faaliyette bulunduğu bölgeye ve ülke ekonomisine fayda sağlayan, 'hububat barajı' tabiriyle anlatılan önemli bir sektör. Türkiye için sistemin temellerinin geç atıldığını gözlemlesek de şu anki gelişim hızı tatmin edici düzeyde. Lisanslı depoculuk, ürünlerin fiyat dalgalanmasını kontrol altına almada önemli bir rol oynuyor, üretimi ve depolamayı izlenebilir hale getiriyor. Lisanslı depolar kurmak için yapılan başvurular 16 milyon tona ulaşırken, lisans alan kapasite 7 milyon ton olmuştur."

Türkiye, 10 yıldır dünya un ihracatı şampiyonu

IAOM'dan yapılan açıklamada verilen bilgilere göre, geçen yıl 3 milyon 60 bin ton un ihraç eden Türkiye, buna karşılık 1 milyar 160 milyon dolar gelir elde etti. Yıllık 32 milyon tonluk üretim kapasitesine sahip olan, yurt içi ve yurt içi kullanım için 15 milyon ton un üretimi yapan Türkiye, küresel un ticaretinden yüzde 23 pay alırken, 10 yıldır dünya un ihracatı şampiyonluğunu elinde bulunduruyor. 32 ülkeden oluşan dünya buğday üretiminin yüzde 30'unu ve dünya un ihracatının yüzde 59'unu temsil eden ülke, Avrasya Bölge Başkanlığını da üstleniyor.