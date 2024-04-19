Türkiye ve Tanzanya Arasında Yıllık 1 Milyar Dolarlık Ticaret Hedefi Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye ve Tanzanya Arasında Yıllık 1 Milyar Dolarlık Ticaret Hedefi Belirlendi

Türkiye ve Tanzanya Arasında Yıllık 1 Milyar Dolarlık Ticaret Hedefi Belirlendi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Tanzanya İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, iki ülke arasında yıllık 1 milyar dolarlık ticaret hedefinin belirlendiğini açıkladı. Bolat, tarım, sanayi, tekstil-giyim, ilaç gibi sektörlerde önemli fırsatlar bulunduğunu ve geçen yıl 350 milyon dolar olan ticaret hacminin hedefe ulaşabileceğini belirtti.

19.04.2024 14:04
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Türkiye- Tanzanya İş Forumu'nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İki ülke arasından yıllık 1 milyar dolar ticaret hedefi belirlendi. Geçen yıl 350 milyon dolar olan karşılıklı ticaretimizin 1 milyar dolar hedefini yakalaması konusunda tarım, sanayi, tekstil-giyim, ilaç sektörü gibi önemli fırsatlar bulunuyor" dedi.

Türkiye Tanzanya İş Forumu Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan'ın katılımı ile gerçekleşti. Forumda konuşan Bolat, "İki ülke arasında 1 milyar dolar ticaret hacminin belirlendi. Geçen yıl 350 milyon dolar olan karşılıklı ticaretimizde söz konusu 1 milyar dolar hedefini yakalaması konusunda tarım, sanayi, tekstil-giyim, ilaç sektörü gibi önemli fırsatlar bulunuyor. Tanzanya tarafı ise altın, elmas, kömür, kaju ve pamuk gibi bizlere tedarik edeceği çok önemli tarımsal ürünler var" dedi.

"Türkiye ve Tanzanya arasında yıllık 1 milyar dolar ticaret hedefi belirlendi"

Türkiye ve Tanzanya'nın birbirine sunduğu çok önemli fırsatların olduğunu belirten Bakan Bolat, "Bu fırsatların arasında tarım, tekstil-giyim, ilaç gibi sektörler büyük önem taşıyor. Tanzanya tarafında ise altın, elmas, kömür, kaju ve pamuk gibi bizlere tedarik edeceği çok önemli tarımsal ürünler var. Türkiye-Tanzanya arasında 2023 yılında 350 milyon dolar olan karşılıklı ticaretimiz bu yıl 1 milyar dolar olarak belirlendi. İki ülke arasında çifte vergilendirilmenin önlenmesi anlaşması için maliye bakanlıklarına talepte bulunacak. Daha hızlı aksiyon alabilmek adına JETCO yeni nesil ekonomik taslak anlaşma metinlerini gönderip hızlandırma gerçekleştireceğiz. Müteahhitlik hizmetleri noktasında Tanzanya önemli fırsatlar sunmakta. Şu ana kadar 6.4 milyar dolarlık 14 adet projeyi üstlenen Türk müteahhitlerini tebrik ediyoruz. Türk müteahhitler Tanzanya'da yeni projeler üstleneceklerdir. Bu forum inşallah Türkiye-Tanzanya arasında hem siyasi alanında hem de ekonomik ticaret konusunda yeni bir dönüm noktası olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ömer Bolat, Tanzanya, Türkiye, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye ve Tanzanya Arasında Yıllık 1 Milyar Dolarlık Ticaret Hedefi Belirlendi - Son Dakika

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