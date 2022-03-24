"Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödüllerini yarın alacak - Son Dakika
Üye Girişi

"Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödüllerini yarın alacak

24.03.2022 13:04
"Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödüllerini yarın alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni yarın gerçekleştirilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni yarın gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, son yıllarda kadın istihdamının hızla arttığı enerji sektöründe farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğe bu yıl Zorlu Performans Sanatları Merkezi ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilecek programda Akademi, Profesyonel, İş Dünyası, İlham Veren Kadın, Girişimcilik, Enerjide Örnek Şirket, Jüri Özel kategorilerinde toplamda 7 ödül verilecek.

Jürinin 120'den fazla dosya üzerinden yaptığı değerlendirme sonucu her kategoride 3 aday finale kaldı. Finalistlerin arasından kazananlar cuma gecesi ödüllerine kavuşacak.

Öte yandan salgın nedeniyle 2020'de ertelenen ödüller de aynı gecede sahiplerini bulacak.

"Kadınlarımızın özverili ve hassas çalışmalarıyla enerjimize enerji katacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gecenin hazırlıklarında sona gelindiğini söyledi.

Gecenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Dönmez, etkinlikle en büyük amaçlarının kamuoyunda kadınların başarı hikayelerini daha görünür kılmak ve bu alanda farkındalık oluşturmak olduğunu ifade etti.

Dönmez, "2020'de salgın nedeniyle düzenleyememiştik. Ancak bu sene Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar markasına yakışır bir gece organize edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin hem sektör hem de sivil toplum kuruluşları arasında merakla beklendiğine işaret eden Dönmez, "Son yıllarda her sektörde kadın istihdamının artığını görüyoruz. Bunların başında da ne mutlu ki enerji sektörü geliyor. Kadınlarımızın özverili ve hassas çalışmalarıyla enerjimize enerji katacağız. Bu etkinliğimiz de bu amaca hizmet ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
'Hayata Renk Verelim' projesinde başarı gösteren sporculara ödülleri verildi 'Hayata Renk Verelim' projesinde başarı gösteren sporculara ödülleri verildi 'Hayata Renk Verelim' projesinde başarı gösteren sporculara ödülleri verildi 'Hayata Renk Verelim' projesinde başarı gösteren sporculara ödülleri verildi Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na Birleşmiş Milletler ödülü Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na Birleşmiş Milletler ödülü

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar' ödüllerini yarın alacak - Son Dakika


Son Dakika
14:06 Sokak röportajı sırasında söyledikleri başına iş açtı! Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
14:01 Meteoroloji'den beklenen güzel haber geldi: 20 dereceleri göreceğiz
13:42 Balerin "et hırsızlığı"ndan ceza yedi! "Unuttum" dedi ama hakimi inandıramadı
13:36 Ekipleri harekete geçiren ihbar! Engelli çocuk polisi arayıp "Annemi öldürdüm" dedi
13:34 Güngören'de ağızlığı olmadan gezdirilen pitbull, ısırdığı gençten güçlükle ayırıldı!
13:16 Kaza mı, suikast mi? Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor!
12:18 Zam isteyen isteyene! İSKİ Genel Müdürü da zam istedi: Bu fiyatlarla su satarak, her ay 500 milyon açık veriyoruz!
12:59 İBB ile Bakanlık arasında zam tartışması! İBB akaryakıt zamlarını işaret ediyor, Bakanlık 'çok yüksek zam isteniyor' diyor!
12:51 NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan ve Biden ayaküstü konuştu!
12:46 Elif Çakal'ın ölümüyle suçlanan arkadaşı: Eve gidecek sandık, uçuruma gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 14:13:55. #1.11#
SON DAKİKA: "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödüllerini yarın alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement