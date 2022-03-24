"Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödüllerini yarın alacak - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni yarın gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, son yıllarda kadın istihdamının hızla arttığı enerji sektöründe farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğe bu yıl Zorlu Performans Sanatları Merkezi ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilecek programda Akademi, Profesyonel, İş Dünyası, İlham Veren Kadın, Girişimcilik, Enerjide Örnek Şirket, Jüri Özel kategorilerinde toplamda 7 ödül verilecek.

Jürinin 120'den fazla dosya üzerinden yaptığı değerlendirme sonucu her kategoride 3 aday finale kaldı. Finalistlerin arasından kazananlar cuma gecesi ödüllerine kavuşacak.

Öte yandan salgın nedeniyle 2020'de ertelenen ödüller de aynı gecede sahiplerini bulacak.

"Kadınlarımızın özverili ve hassas çalışmalarıyla enerjimize enerji katacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gecenin hazırlıklarında sona gelindiğini söyledi.

Gecenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Dönmez, etkinlikle en büyük amaçlarının kamuoyunda kadınların başarı hikayelerini daha görünür kılmak ve bu alanda farkındalık oluşturmak olduğunu ifade etti.

Dönmez, "2020'de salgın nedeniyle düzenleyememiştik. Ancak bu sene Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar markasına yakışır bir gece organize edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin hem sektör hem de sivil toplum kuruluşları arasında merakla beklendiğine işaret eden Dönmez, "Son yıllarda her sektörde kadın istihdamının artığını görüyoruz. Bunların başında da ne mutlu ki enerji sektörü geliyor. Kadınlarımızın özverili ve hassas çalışmalarıyla enerjimize enerji katacağız. Bu etkinliğimiz de bu amaca hizmet ediyor." değerlendirmesinde bulundu.