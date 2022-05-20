Türkmenistan Kazakistan'a doğal gaz ihraç edecek - Son Dakika
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Türkmenistan Kazakistan'a doğal gaz ihraç edecek

20.05.2022 23:23
Türkmenistan Kazakistan'a doğal gaz ihraç edecek

Türkmenistan'ın Kazakistan'a doğal gaz ihracı konusunda anlaşma sağlandı.

Türkmenistan'ın Kazakistan'a doğal gaz ihracı konusunda anlaşma sağlandı.

Türkmenistan resmi televizyon kanalı Altın Asır'ın haberine göre Kazakistan Başbakan Yardımcısı Roman Sklyar'ın Türkmenistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde doğal gaz satışı konusunda anlaşma imzalandı.

Sklyar, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile bir araya geldi. Taraflar iki ülke arasında siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani konuları ele aldı.

Görüşmede, Türkmen doğal gazının Kazakistan'a ihraç edilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Taraflar ayrıca, Kazakistan'ın Türkmenistan'da tahıl terminali inşa etmesi konusunda mutabakata vardı.

Yıllık 83 milyar metreküp doğal gaz üreten Türkmenistan, Çin, Rusya ve Azerbaycan'a doğal gaz ihraç ediyor.

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Kaynak: AA

Türkmenistan, Kazakistan, Doğalgaz, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkmenistan Kazakistan'a doğal gaz ihraç edecek - Son Dakika


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