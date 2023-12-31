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TÜRKPATENT 30 sınai mülkiyet uzman yardımcısı istihdam edecek - Son Dakika
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TÜRKPATENT 30 sınai mülkiyet uzman yardımcısı istihdam edecek

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), sınai mülkiyet uzmanı olarak yetiştirilmek üzere 30 sınai mülkiyet uzman yardımcısını kadrosuna dahil etmek için sözlü giriş sınavı düzenleyecek. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak ve sözlü sınav yeri ve tarihi kurumun internet sayfasından duyurulacak.

TÜRKPATENT 30 sınai mülkiyet uzman yardımcısı istihdam edecek
31.12.2023 - 10:43,  Güncelleme: 10:44
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Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) 30 sınai mülkiyet uzman yardımcısı istihdam edecek.

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Kurum, sınai mülkiyet uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sözlü giriş sınavı ile 30 sınai mülkiyet uzman yardımcısını kadrosuna dahil edecek.

Adaylar, başvurularını, e-Devlet Kapısı üzerinden Türk Patent ve Marka Kurumu/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacak.

Sözlü sınav yeri ve tarihi kurumun internet sayfasından ilan edilecek, adayların adreslerine tebligat yapılmayacak.

Adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

Kaynak: AA
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