Türkşeker 2023-2024 kampanya dönemini rekorla kapattı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkşeker 2023-2024 kampanya dönemini rekorla kapattı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkşeker'in 2023-2024 kampanya döneminde 9 milyon 60 bin ton pancar işleyerek 1 milyon 161 bin 100 ton şeker ürettiğini açıkladı. Ayrıca, 418 bin 800 ton melas ve 2 milyon 905 bin 709 ton yaş pancar posası elde edildi. Türkşeker, 40 bin 132 üreticiye 21 milyar TL ödeme yaptı.

20.03.2024 11:22
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Türkşeker 2023-2024 kampanya dönemini rekorla kapattı

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2023-2024 kampanya döneminde 9 milyon 60 bin ton pancar işlenerek 1 milyon 161 bin 100 ton şeker üretildi. Yan ürün olarak da 418 bin 800 ton melas, 2 milyon 905 bin 709 ton yaş pancar posası elde edildi" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada yüzde 37'lik payı ile sektördeki en büyük şeker şirketi olan 98 yıllık tarihe sahip Türkşeker'in 2023-2024 kampanya döneminde faaliyette bulunan 14 şeker fabrikası ile gerek pancar gerekse şeker üretiminde son 25 yılın zirvesine ulaştığını bildirdi. 11 Eylül 2023 tarihinde Ereğli Şeker Fabrikası ile başlayan 2023-2024 kampanya döneminin 12 Mart 2024 tarihinde Ilgın Şeker Fabrikası ile tamamlandığını aktaran Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"1998 yılından bu yana en uzun kampanya dönemini ortalama 155 günlük üretim dönemiyle başarıyla geçiren Türkşeker tarihi bir rekor elde etti. Pancar ekiminden sökümüne üretimin her aşamasında geçimini pancar tarımından sağlayan üreticilerin yanında olan Türkşeker, 2023-2024 döneminde 40 bin 132 üreticiye 21 milyar TL ödeme yaptı. 2023-2024 kampanya döneminde 9 milyon 60 bin ton pancar işlenerek, 1 milyon 161 bin 100 ton şeker üretildi. Yan ürün olarak da 418 bin 800 ton melas, 2 milyon 905 bin 709 ton yaş pancar posası elde edildi."

Şeker pancarı üretimine işaret eden Bakan Yumaklı, "Şeker pancarı üretimimiz, sözleşmeli üretim modeline en iyi örneklerden biri olup, yüz akı sektörlerin başında gelmektedir. Bu tarihi başarıda emeği bulunan üreticilerimiz başta olmak üzere tüm sektör paydaşlarına ve Türkşeker personeline teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da şeker pancarı üretiminde yüz güldürücü benzer sonuçlar almaya üreticilerimizin çabası ve sektör paydaşlarımızın desteğiyle devam edeceğiz. Ülkemizi bu alanda bir adım daha ileri taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Türkşeker 2023-2024 kampanya dönemini rekorla kapattı
Kaynak: İHA

TÜRKŞEKER, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkşeker 2023-2024 kampanya dönemini rekorla kapattı - Son Dakika

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