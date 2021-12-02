TürkTraktör, bayil ve yetkili servislerinin dijitalleşme yolculuğunu Logo Yazılım ile yürütüyor

TürkTraktör, Logo Yazılım ile 3 yıllık dijitalleşme yolculuğunda beraber yürüme kararı aldı.

Logo Yazılım'dan yapılan açıklamaya göre, bu proje sayesinde TürkTraktör bayi ve yetkili servislerindeki 4.000'e yakın çalışanın iş süreçleri Logo çözümleri ve DMS sistemi ile yönetilecek.

TürkTraktör bu projeyle bayi ve yetkili servislerinin iş süreçlerini iyileştirerek verimliliklerini artırmak amacıyla ekosistemini dijitalleştirmeyi hedefliyor. Bayi ve yetkili servislerin ticari ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan entegre yazılım sıfır araç, ikinci el, yedek parça, servis gibi operasyonların takibinde kullanılacak.

Logo'nun holding ve büyük işletmeler için geliştirdiği ERP yazılımı Logo j-Platform ile tüm satın alma, satış, finans, muhasebe, e-dönüşüm, bordro, puantaj ve ücret hesaplamaları gibi fonksiyonlarla uçtan uca hizmet sunması planlanan projenin ilk adımı 2020 yılında analiz çalışmalarıyla başlamıştı. Projenin bu aşamasında TürkTraktör bayileri ve yetkili servisleri aşamalı olarak yeni sisteme geçiyor.

Kurulduğu günden bugüne 500 binden fazla motor, 1 milyona yakın traktör üreten TürkTraktör, bayilerini ve yetkili servislerini ziyaret eden müşterilerinin mağaza ziyaretinden teklifin iletilmesine, siparişin oluşturulmasından faturalama aşamasına kadar tüm süreçlerini Logo çözümleri üzerinden takip etmeyi hedefliyor.

Böylece bayi ve servislerinin süreçlerini tek bir platformda bir araya getirerek, iş süreçlerini, TürkTraktör'ün iş süreçleri ile paralel ve entegre yönetebilecekleri bir hale getiriyor. Bu proje aynı zamanda TürkTraktör'ün dijital dönüşüm yolculuğunda bayileri ile iletişimini yeni bir boyuta taşıyacağı önemli bir adım olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Logo Grup Üst Yöneticisi (CEO) M. Buğra Koyuncu, şunları kaydetti:

"Dijital dönüşümün bir boyutu da ekosistemin bütünsel olarak dijitalleşmesi. Paydaşlar, çalışanlar ve hatta tedarikçiler, iş ortakları, bayiler de dijitalleşmeye başladı. Bir şirketin tedarikçileri, bayileri ve müşterileriyle oluşan tüm ekosisteminde yaratılan veri ve bu verinin yorumlanıp tüm işlerde kullanılması şirketlerin süreçlerini değiştiriyor.

Şirketler ve müşteriler tarafından üretilen bu veriler büyük bir dijital yığına dönüşüyor. Böylece değişen iş kültüründe bırakılan her iz, anlamlandırılmak üzere biriken 'Büyük Veri'ye dönüşüyor. Tam da bu noktada paydaşların arasındaki veri akışını düzenleyen, entegre eden, konuşturan sistemlere ihtiyaç duyuluyor. Kurumsal iş yazılımları da vücuttaki damarlar gibi bilgi akışının sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Bu anlamda TürkTraktör gibi sektöründe öncü ve lider bir kuruluşla böylesine büyük bir iş birliğine başlayarak bayi ekosisteminin dijitalleşme yolculuğuna değer katmaktan çok mutluyuz."