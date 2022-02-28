TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu "Muhasebe Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, klasik iktisat anlayışının getirdiği tüketim ekonomisinin yeni dönemde yerini döngüsel ekonomi modeline bırakacağını belirterek, üretim, tedarik ve raporlama sistemlerinin de bu yeni ekonomi modeline göre şekilleneceğini ifade etti.

Kartaloğlu, Muhasebe Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, toplumsal yaşamı tehdit eden Kovid-19 salgını ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının yarattığı belirsizlik ortamında ekonomide yaşanan sıkıntıların vatandaşların, işletmelerin ve meslektaşların zorluklarla dolu bir süreç yaşamasına neden olduğunu belirtti.

Bu sıkıntılı sürecin üstesinden gelineceğine olan umutlarının tam olduğunu ifade eden Kartaloğlu, bu zor dönemi aşmada ve işletmeleri yarınlara hazırlamada mali müşavirlerin özel bir rol üstleneceğini vurguladı.

Kartaloğlu, sürdürülebilirliğin ön plana çıktığına ve giderek öneminin arttığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Klasik iktisat anlayışının getirmiş olduğu tüketim ekonomisi, yeni dönemde yerini döngüsel ekonomi modeline bırakacak. Döngüsel ekonomi anlayışı doğal olarak üretim, tedarik ve raporlama anlayışını da bu yeni ekonomi modeline göre şekillendirecek. Ülkemizin bu sürece uygun adımları atması gerekiyor. Bu gelişmeler doğal olarak muhasebeden beklenti ve taleplerin de değişmesini beraberinde getiriyor. Klasik finansal raporlama anlayışı yerini yeni dönemde döngüsel ekonominin ihtiyaç duyduğu bilgilerin üretilmesi ve sunulmasına bırakacak."

Meslek mensuplarının kamu maliyesine ve ülke ekonomisinin gelişimine önemli katkı ve enformasyon sunduğunu aktaran Kartaloğlu, TÜRMOB ve Odaların kamu yararına, sürekli yüksek kalitede hizmet sağlayan standartlarla, muhasebe ve denetim mesleğinin dünyadaki gelişmelere paralel olarak geliştirilmesi için çalıştığının altını çizdi.

Kartaloğlu "Tüm kurum ve kuruluşlarımızla karşılıklı anlayış ve iş birliği içerisinde yürüteceğimiz çalışmalarda elde edeceğimiz her başarı bilinmelidir ki ülke ekonomimizin kalkınmasına ve gelişmesine koyulmuş bir tuğla olacaktır. Serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir meslektaşlarımızın Muhasebe Haftasını kutluyor, dünyamız, ülkemiz meslektaşlarımız için sağlıklı, huzurlu günler diliyorum." ifadesini kullandı.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla 1-7 Mart "Muhasebe Haftası" olarak kutlanıyor. Türkiye'de 117 bin serbest muhasebeci mali müşavir ve 4 bin 900 yeminli mali müşavir ile 18 bin stajyer faaliyet gösteriyor.