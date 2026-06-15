TUSAŞ, Savunma Sanayi'nin Zirvesinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TUSAŞ, Savunma Sanayi'nin Zirvesinde

15.06.2026 22:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TUSAŞ, 2026 Gözde Şirketler Araştırması'nda savunma sanayisinin en çok tercih edilen şirketi oldu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), "En Gözde Şirketler Araştırması 2026" sonuçlarına göre savunma sanayisinin en çok çalışılmak istenen şirketi seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Realta Danışmanlık tarafından bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilen araştırmaya, 98 binin üzerinde üniversite öğrencisi ve yaklaşık 40 bin genç profesyonel olmak üzere, toplam 137 binden fazla kişi katıldı.

Katılımcılar, şirketleri liderlik anlayışı, kariyer fırsatları, eğitim ve gelişim imkanları, kurum kültürü, ücret ve yan haklar ile çalışma ortamı gibi kriterler üzerinden değerlendirdi.

Araştırma sonuçlarına göre TUSAŞ, ilk kez savunma sanayisi sektörünün zirvesine yükseldi. Böylece şirket, genç yeteneklerin kariyer hedeflerinde en çok tercih ettiği sektör kuruluşu oldu.

TUSAŞ, tüm sektörleri kapsayan "Türkiye'nin En Gözde 200 Şirketi" listesinde de geçen yıla göre 12 basamak yükselerek 6'ncı sırada yer aldı.

Milli havacılık, uzay ve savunma teknolojilerinde yürüttüğü projelerle dikkati çeken TUSAŞ, özgün platformları ve yüksek teknoloji odaklı çalışma ortamıyla genç mühendisler ve profesyoneller için önemli kariyer merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA

Havacılık, Teknoloji, Ekonomi, TUSAŞ, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TUSAŞ, Savunma Sanayi'nin Zirvesinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de atıyla gölete giren şahıs boğuldu Eskişehir'de atıyla gölete giren şahıs boğuldu
Mersin’de derede akıntıya kapılan Enes boğuldu Mersin'de derede akıntıya kapılan Enes boğuldu
Trump: İran ile varılan anlaşma bölgeye barış ve güvenlik getirecek Trump: İran ile varılan anlaşma bölgeye barış ve güvenlik getirecek
İran medyası, 14 maddelik İran-ABD taslak anlaşmasını yayınladı İran medyası, 14 maddelik İran-ABD taslak anlaşmasını yayınladı
İsveç’ten Dünya Kupası’na gol şov Tunus’u resmen parçaladılar İsveç'ten Dünya Kupası'na gol şov! Tunus'u resmen parçaladılar
Silivri Belediyesi’ne ’yolsuzluk’ soruşturması şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Silivri Belediyesi'ne 'yolsuzluk' soruşturması; şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi

22:49
Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem’in son görüntüleri ortaya çıktı
Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı
21:54
İspanyol futbolcu Rafa Mir’e cinsel saldırı ve yaralama suçlarından 8.5 yıl hapis
İspanyol futbolcu Rafa Mir'e cinsel saldırı ve yaralama suçlarından 8.5 yıl hapis
21:49
Şnorkel ve deniz gözlüğüyle girdiği sudan cansız bedeni çıktı
Şnorkel ve deniz gözlüğüyle girdiği sudan cansız bedeni çıktı
21:46
Bir grup sanatçıdan Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması
Bir grup sanatçıdan Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması
21:24
Hayatını kaybeden Ece İrtem’in Kızılcık Şerbeti ekibine veda ettiği anlar
Hayatını kaybeden Ece İrtem'in Kızılcık Şerbeti ekibine veda ettiği anlar
21:00
ABD’den İsrail’e: Lübnan’dan kademeli olarak çekil
ABD'den İsrail'e: Lübnan'dan kademeli olarak çekil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 23:24:46. #7.12#
SON DAKİKA: TUSAŞ, Savunma Sanayi'nin Zirvesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.