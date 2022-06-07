TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, yeşil dönüşüme vurgu yaptı

Eskişehir Sanayi Kongresi gerçekleşiyor

ESKİŞEHİR - Eskişehir Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen Eskişehir Sanayi Kongresi 2022 başladı.

Eskişehir Sanayi Odası tarafından ESO Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen kongreye Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği Genel Başkanı Orhan Turan, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ve alanında uzman kişiler katılım sağladı. Kongrenin açılışında konuşan Orhan Turan, yeşil dönüşüme dikkat çekti.

"Sektörlerin dinamiklerini derinden etkiliyor"

Bugün en büyük mücadele alanlarından birinin, iş gücü becerilerini yeni istihdam dinamiklerine göre dönüştürmek olduğunu belirten Turan, "Yeşil ve dijital ekonomiye geçiş için insanın yetkinliklerinin gelişimini de önceliklendirmemiz gerekiyor. Öte yandan, sürecin başarısının anahtarlarından biri de yeşil dönüşümün gerektireceği politikaların etkilediği kesimler açısından adil geçişi teşvik eden stratejilerin kapsayıcı bir şekilde hayata geçirilmesi olacak. Tarım ve sanayi, ikiz dönüşümü temel alan bir sıçramanın kendilerini gösterdiği iki saha olarak öne çıkabilir. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve gıda arzının güvenliği sadece üretim planlamalarını değil ekonomi politikalarını ve ilgili diğer sektörlerin dinamiklerini de derinden etkiliyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de gıda fiyatlarının artışında etkili birçok önemli faktör var. Tarımsal girdi fiyatlarındaki artışın yanı sıra pandemi süreci ve son olarak Rusya- Ukrayna savaşının yaşattığı tedarik zinciri kesintileri bu faktörlerin başında geliyor. Her yıl dünyada 1,3 milyar ton, ülkemizde ise 18 milyon ton gıdayı israf ediyoruz. Küresel olarak yaptığımız gıda israfı tarımsal üretimin üçte biri" dedi.

"Bugün her zamankinden daha fazla"

Gıda fiyatlarının artışında, üretim maliyetlerindeki artış kadar iklim değişikliği kaynaklı gelişmeler de etkili olduğunu söyleyen Turan, "Küresel olarak sınırlı kaynaklarımızı tarım ve gıda sektöründe israfı azaltacak ve verimliliği artıracak şekilde kullanmaya olan ihtiyacımız bugün her zamankinden daha fazla. Avrupa Birliği sürdürülebilir, döngüsel ve karbon nötr bir ekonomi tesis etme yönünde önemli adımlar atıyor. "Tarladan Çatala Stratejisi" bu anlamda kritik bir öneme sahip. Strateji, sürdürülebilir bir gıda sistemi oluşturmak için tarımsal üretimin çevre üzerindeki olumsuz etkisinin azaltılmasına, iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik kaybıyla mücadeleye, gıda güvenliği ve güvenilirliğinin sağlanmasına ve gıda atık ve kaybının önlenmesine işaret ediyor" dedi.

Eskişehir Sanayi Odası Celalettin Kesikbaş da yaptığı konuşmada, önemli bir kongre gerçekleştirdiklerini vurgularken misafirlere katılımlarından dolayı teşekkür etti. Daha sonra ödül töreni gerçekleştirildi.

Kongrenin ilerleyen saatlerinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katılım sağlaması bekleniyor.