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TÜSİAD'da "Dijital Pusula 2030: Avrupa'nın Dijital On Yılı" değerlendirildi - Son Dakika

TÜSİAD'da "Dijital Pusula 2030: Avrupa'nın Dijital On Yılı" değerlendirildi

04.11.2021 14:36
TÜSİAD'da

Dört eksenden oluşan ve Avrupa Birliği dijital dönüşüm hedeflerini somutlaştırmak ve ilerlemeyi ölçmek amacıyla açıklanan "Dijital Pusula: Avrupa'nın Dijital On Yılı" yol haritası Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) düzenlediği internet seminerinde ele alındı.

Dört eksenden oluşan ve Avrupa Birliği dijital dönüşüm hedeflerini somutlaştırmak ve ilerlemeyi ölçmek amacıyla açıklanan "Dijital Pusula: Avrupa'nın Dijital On Yılı" yol haritası Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) düzenlediği internet seminerinde ele alındı.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, TÜSİAD Yazılım Çalışma Grubu Başkanı Utku Barış Pazar ve Digitaleurope Genel Direktörü Cecilia Bonefeld-Dahl'ın katılımıyla gerçekleşen "Dijital Pusula 2030: Avrupa'nın Dijital On Yılı" başlıklı seminerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dijitalleşme olgusunun önemini her geçen gün arttırmasına ve dijital dönüşümün Avrupa Birliği'nin temel gündemini ve gelecek stratejisini oluşturmasına vurgu yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSİAD Yazılım Çalışma Grubu Başkanı Utku Barış Pazar, seminerde Avrupa Birliği'nin dijital on yılını ve Dijital Pusula kavramlarını tüm boyutlarıyla değerlendirmeye çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Pandemi ve küresel iklim krizinin ivmelendirdiği 2030 dijital hedeflerinin AB'nin gelecekteki iç ve dış politikasına yön vereceğini ve Türkiye'nin de bu politikadan her boyutuyla etkileneceğini biliyoruz. Örneğin, 2030'da AB'de çalışan bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanı sayısının 20 milyona çıkarılması hedefi, Dijital Pusula'da da belirtildiği üzere Türkiye gibi ülkelerden de işgücü transferi ile mümkün olabilecek. Bir başka önemli konu da AB'nin dijital ticarette global iş birliklerine verdiği önem.

Eylül ayında ilk kez toplanan AB-Amerikan Teknoloji Konseyi, Avrupa Birliği'nin dijital ve ekonomik hedeflerini gerçekleştirmek için benzer mantalitedeki ülkelerle birlikte hareket edeceklerine dair önemli bir işaret. Yeşil dönüşümle dijital dönüşüm kavramlarını ikiz dönüşüm kavramı altında birleştiren Digitaleurope'a göre dijital teknolojiler, 2030'a kadar, diğer endüstrilerdeki karbon salımını yüzde 20 düşürme potansiyeline sahip. Tüm bu unsurlarla birlikte 2030 dijital hedefleri, Türk sanayisinin AB ile ilişkilerinin önümüzdeki yıllardaki ajandasını belirleyecek."

"Uluslararası ortaklıklar, Avrupa "Dijital On Yıl" hedeflerinin önemli bir parçası"

Digitaleurope Genel Direktörü Cecilia Bonefeld-Dahl de Avrupa'nın "Dijital On Yılı" için iddialı hedefler belirlediğini ve uluslararası ortaklıkların da bu hedeflerin önemli bir parçası olduğunu belirterek, "Dijital dünya doğası gereği sınır tanımıyor; bu nedenle Türkiye gibi yakın ortaklar ile birlikte en ileri düzeyde araştırma, yapay zeka gibi yeni teknolojilerin yüksek standartlarını belirleme ve karbon emisyonlarını azaltmaya yardımcı yeşil teknolojileri teşvik etmek için çalışmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği, geri dönüşüm, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜSİAD'da 'Dijital Pusula 2030: Avrupa'nın Dijital On Yılı' değerlendirildi - Son Dakika Ekonomi


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